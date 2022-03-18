【烏克蘭戰爭】美情報指戰事再拖延 俄或作核威脅

美國國防部情報分析俄烏戰爭情況，估計如果烏克蘭頑強抵抗俄軍攻勢，一旦戰爭繼續拖延消耗俄軍軍力，俄羅斯總統普京可能會威脅對西方動用核武器。

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彭博社報道，美國國防情報局（DIA）局長貝里爾（Scott Berrier）於新一份長達67頁的全球威脅摘要中指出，俄軍長期佔據烏克蘭部分領土或會削弱兵力及消耗現代化武器庫。再加上外界對俄的經濟制裁，或使俄羅斯陷入長期經濟蕭條與外交孤立。

他周四（17日）於美國眾議院軍事委員會聽證會提及證詞指，烏克蘭頑抗加上經濟制裁，將威脅俄羅斯生產現代精確制導彈藥的能力。

貝里爾認為隨著這場戰爭及帶來後果逐漸削弱俄羅斯的常規實力，俄羅斯或會更加依賴核威脅向西方國家發出震懾信號，並試圖向人展示其實力。

彭博社引述一名美國國防部高層指，俄軍的入侵行動基本上停滯不前，指俄軍暫時對烏克蘭進行過千次遠程導彈襲擊。

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貝里爾表示俄羅斯入侵烏克蘭的關鍵動機是，俄羅斯決心重新掌控在烏克蘭和其他前蘇聯國家的勢力範圍。

他指美國破壞俄羅斯在烏克蘭的目標，再加上俄羅斯認為美國是個正步向衰落的國家，或令俄羅斯在與西方對抗期間採取更具侵略性行動。

普京（Vladimir Putin）早於上月27日，已經下令將俄羅斯的核震懾力量置於特殊戰鬥任務模式。

貝里爾認為普京是要加強準備，確保核震懾力量在形勢所需時能迅速過渡至更高的警戒狀態。

他認為俄羅斯除了試圖恐嚇對手，也反映俄方會使用核武器迫使對方進行談判，或導致談判在有利俄方的條件下結束。俄羅斯或試圖想透過核武器，在俄軍進展逆轉或戰局拖得太長時阻止外界介入戰爭。

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責任編輯：鄭錦玲