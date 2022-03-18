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烏克蘭戰爭】烏望簽集體安全保證 聯合國5常國加德土擔保

環球政治 11:09 2022/03/18

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俄羅斯與烏克蘭早前再次展開和談，希望終結為期逾3周的戰爭。土耳其外長恰武什奧盧周四（17日）與烏克蘭外長庫列巴會晤，過後前者透露，烏克蘭希望土耳其與德國可以加入集體安全保證，連同聯合國5個常任理事國，為烏克蘭安全保證作擔保。

【烏克蘭戰爭】傳和談已草擬15項條件 烏東存重大分歧 【下一頁】

周二（15日）的第4輪和談後，烏方曾提出要有安全保證及有多國簽署作擔保。恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）與庫列巴（Dmytro Kuleba）周四在烏克蘭西部城市利沃夫見面後向記者表示，烏克蘭希望德國與土耳其加上聯合國安全理事會5個常任理事國（中國﹑美國﹑英國﹑法國及俄羅斯）成為擔保國，保障烏克蘭安全。

恰武什奧盧表示，按他的理解俄羅斯不反對有關建議。他亦指土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電，重申可讓雙方在土耳其面對面展開和談，並強調人道走廊的必要。

【烏克蘭戰爭】歐盟制裁俄羅斯班主 車路士歐聯主場無球迷准入場 【下一頁】

庫列巴亦反駁日前英國傳媒列出15點和談計劃，指一切只是俄方立場，強調現階段安全保障是重點議題，雙方亦就此點持續商討。庫列巴接明，從土耳其獲得安全保證。

英國傳媒引述消息人士，指烏克蘭要求的集體安全保證類似北約第5條，一旦簽署後，未來烏克蘭再次遭受襲擊，有關國家便有責任出兵保護。但不少外國外交人員對此大感不惑，認為俄羅斯未必會同意。

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責任編輯：吳漢培

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