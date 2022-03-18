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【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險　國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出　李澤鉅：局勢令人痛心

股市 10:43 2022/03/18

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【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險　國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出　李澤鉅：局勢令人痛心

俄羅斯入侵烏克蘭後，多國企業退出俄羅斯業務，本港企業也在避開戰火風爭。國泰航空 （00293） 最新披露，目前停止飛越俄羅斯領空的飛行路線。國泰航空解釋，內部定期檢討飛行路線，也會參考外部單位資訊，目前決定不飛越俄國領空。

有傳媒引述航機飛行軌跡追蹤網站FlightRadar24顯示，國泰航空從香港飛往德國法蘭克福的航班CX289，最新已避開俄羅斯領空，改用更偏南﹑航程更遠的飛行路線。

屈臣氏6月退出俄羅斯　李澤鉅：集團影響不大

另外，長和 （00001） 旗下零售集團屈臣氏本周已公布，今年6月底停止在俄羅斯的業務，解釋是受經營業績不理想影響。屈臣氏集團在聖彼德堡的47家分店，當地團隊為提高業務績效作出了許多嘗試，但效果不理想。

談及烏克蘭局勢，李澤鉅昨日在長實分析員會議稱，俄烏局勢令人痛心，但對集團直接影響有限，Greene King當地規模不大，而現時有2架飛機租予俄羅斯航空公司，惟相信不會影響交易。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

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港股 李澤鉅 烏克蘭 俄羅斯 國泰航空 國泰航空（00293） 長和（00001）

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