▲ 【最強蘋果分析師】蘋果OLED螢幕MacBook何時登場？郭明錤：取決於iPad

蘋果（Apple）（美：APPL）iPhone、iPad及MacBook 新機採用什麼技術一向是市場關注焦點，「最強蘋果分析師」郭明錤認為，蘋果MacBook引入OLED時間主要取決於iPad 採用OLED的時間表，如果蘋果能夠在 2024 年成功發布 12.9 寸和 11 寸 OLED iPad，MacBook 最早會在 2025 年使用 OLED。

就蘋果而言，iPhone、Apple Watch已經全面換用OLED面板，但去年秋天發布會推出的14寸或16寸MacBook Pro只是配備mini-LED背光技術的螢幕，本質還是LCD液晶面板。

此前郭明錤稱，出於成本考慮，蘋果今年可能不會推出新mini-LED 產品，郭明錤稱，更準確地的說法是蘋果今年或沒有新尺寸的mini-LED顯示屏產品。

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