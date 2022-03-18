  • 24°C
香港時間 : 2022318日 (五) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最強蘋果分析師】蘋果OLED螢幕MacBook何時登場？郭明錤：取決於iPad！

股市 10:39 2022/03/18

分享：

【最強蘋果分析師】蘋果OLED螢幕MacBook何時登場？郭明錤：取決於iPad

蘋果（Apple）（美：APPL）iPhone、iPad及MacBook 新機採用什麼技術一向是市場關注焦點，「最強蘋果分析師」郭明錤認為，蘋果MacBook引入OLED時間主要取決於iPad 採用OLED的時間表，如果蘋果能夠在 2024 年成功發布 12.9 寸和 11 寸 OLED iPad，MacBook 最早會在 2025 年使用 OLED。

就蘋果而言，iPhone、Apple Watch已經全面換用OLED面板，但去年秋天發布會推出的14寸或16寸MacBook Pro只是配備mini-LED背光技術的螢幕，本質還是LCD液晶面板。

此前郭明錤稱，出於成本考慮，蘋果今年可能不會推出新mini-LED 產品，郭明錤稱，更準確地的說法是蘋果今年或沒有新尺寸的mini-LED顯示屏產品。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

相關文章：

【電動車】郭明錤：蘋果Apple Car團隊已解散　如要2025年量產就要半年內重組

【AAPL】最強蘋果分析師郭明錤：今年iPhone 14 Pro升級採用A16芯片、基礎機型維持舊芯片　打破近十年芯片傳統

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） MacBook iPad Apple Watch Apple iPhone

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險　國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出　李澤鉅：局勢令人痛心

下一篇文章

【內房危機】龍光：資產處置已梳理30多個項目　今年爭取淨回籠逾120億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款