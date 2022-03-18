【內房危機】龍光：資產處置已梳理30多個項目　今年爭取淨回籠逾120億人幣

▲ 龍光：資產處置已梳理30多個項目 今年爭取淨回籠逾120億人幣

龍光 （03380） 據報與投資人召開了一場懇談會。內媒引述龍光集團管理層在會上表示，在資產盤活處置方面，已梳理出30多個項目，截至3月已盤活2個，回流資金約10億元（人民幣，下同）。此外，龍光集團已積極與國企、金融機構對接，開展資產盤活處置工作，全年淨回籠資金力爭超120億元。

龍光紀海鵬：已成立專項小組化解債務問題，絕對不可以「躺平」，看【下一頁】

管理層表示，公司根據行業和宏觀情況，預計將先對年內到期的債務進行整體管理。資產盤活方面，招拍掛類的項目和城市更新類的項目都有盤活計劃。

至於銷售回款，管理層指，已取得預售證的貨值有600多億元，後續可獲預售的貨值超過2000億元；展期錯峰還款方面，公司將分期付款安排，降低還款峰值，減輕還款壓力。

龍光又指，除開市場展期外，從2月份開始，龍光集團已經啟動銀行和信託展期，降低銀行信託的償付壓力，同時尋求政府協助解決受限資金的提款、放款，包括預售資金監管、按揭貸款發放、銀行貸款提款及銀行、信託展期溝通，政府及有關部門態度積極，工作有序進行中。

針對短期流動性問題，龍光已成立風險化解應對小組，公司董事局主席及5位總裁、副總裁全部參與。

龍光早段回吐9%，報2.13港元。

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