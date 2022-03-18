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【烏克蘭戰爭】Burger King關閉俄羅斯800間分店受阻　但表明將啟動撤資

股市 10:27 2022/03/18

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【烏克蘭戰爭】Burger King關閉俄羅斯800間分店受阻　但表明將啟動撤資

快餐連鎖品牌Burger King母公司Restaurant Brands International（RBI）表示，雖然上周計劃關閉在俄羅斯的800間分店，但因合作夥伴反對，所以未能成事。但公司已經開始撤資其15%的俄羅斯持股計劃。

RBI國際總裁David Shear向僱員發出公開信，表示集團雖然已公布關閉在俄羅斯的800間分店，但由於該俄羅斯合營公司股權架構問題，RBI並無法理依據由單方面作出相關行動。

俄羅斯Burger King合營公司股權較為分散，沒有持分者為主要股東。RBI持有的15%權益，而其他權益由Capital Ukraine、VTB Capital及商人Alexander Kolobov持有。

即使未能關閉在俄羅斯的800間Burger King分店，Shear表示，公司打算撤資其15%的俄羅斯持股。不過，仍需要時間去處理合約上的條款。

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

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編輯：姚卓然

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