▲ 【小米1810】紅米Redmi K50系列發布三旗艦手機 K50售價由2399元人幣起

小米集團 （01810） 旗下品牌Redmi周四（17日）舉辦發佈會，正式發布Redmi K50 Pro、K50、K40S三款旗艦手機，以及Redmi MAX 100"巨屏電視、Redmi Book Pro 2022版筆記本、AirDots 3 Pro原神版耳機和AX5400標準版路由器共計7款新品。

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Redmi K50 Pro定位為「硬核全能旗艦」，最高512GB存儲，搭載天璣9000頂級旗艦處理器，螢幕升級120Hz頂級三星2K柔性直屏，充電120W + 5000mAh單電芯電池組合，19分鐘充滿。1億圖元主攝相機首次加入OIS光學防抖，提升拍照穩定性和拍照速度。

Redmi K50是K系列史上最強的標準版，搭載全球首發年度神U天璣8100，與K50 Pro同款三星2K柔性直屏，索尼主攝同樣加入OIS光學防抖。超大5500mAh電池，續航達到1.32天。

Redmi K50及K50 Pro售價由2399元及2999元起

目前，Redmi K50 Pro和K50已在內地接受預訂，3月22日上午10點正式發售。價格方面，Redmi K50 Pro，8GB+128GB版2999元（人民幣、下同），8GB+256GB版3299元，12GB+256GB版3599元，12GB+512GB版3999元。Redmi K50售價由2399元起。Redmi K40S已經正式發售，售價由1799元起。Redmi MAX 100"巨屏電視19999元，Redmi Book Pro 2022筆記本5299元起，Redmi AirDots 3 Pro 原神版399元，Redmi AX5400 標準版路由器首發到手價379元。

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