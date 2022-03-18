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【加密貨幣】 Facebook母企Meta被指涉發布虛假加密貨幣廣告　遭澳洲監管機構起訴

股市 10:11 2022/03/18

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【加密貨幣】 Facebook母企Meta被指涉發布虛假加密貨幣廣告　遭澳洲監管機構起訴

加密貨幣廣告如雨後春筍，澳洲競爭監管機構周五表示，已開始對 Facebook母企Meta （美：FB）提訴，認為Meta涉在澳洲發布虛假或誤導性加密貨幣廣告。

Meta 被指發布有澳洲知名公眾人物代表的廣告，宣傳加密貨幣投資或賺錢大計，據澳洲監管機構稱，這些都是「騙局」，可能會誤導用戶相信他們。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）表示，據稱 Meta 知道由名人代言加密貨幣詐騙廣告正在 Facebook 上展示，但沒有採取足夠措施解決這個問題，ACCC正考慮聲明、禁令、處罰、費用和其他命令等處理，Meta暫時未有足應事件。

Facebook 無阻止名人代言加密貨幣詐騙廣告

ACCC稱，Facebook 用戶點擊廣告後被轉移到一篇虛假文章，文章會引述公眾人物支持加密貨幣或賺錢大計，並要求用戶註冊，然後騙徙會強迫他們將資金存入虛假計劃。

ACCC 主席 Rod Sims 稱，Meta 向其用戶保證，將檢測和阻止垃圾訊息，同時會在Facebook 提高安全性，但公司未能阻止平台發布其他類似的名人代言加密貨幣詐騙廣告。

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美股 Facebook（美：FB） Meta 澳洲 Facebook
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