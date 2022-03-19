【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）

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中概股全線急升，阿里巴巴 （09988） 美股較港高8%。夜期收市抽升685點，收報22110點。其他熱門中概股，拼多多（美：PDD）漲8%，小鵬汽車（美：XPEV）漲15%，滴滴（美：DIDI）漲59.8%，富途（美：FUTU）漲16.5%。納指金龍中國指數升7.5%，收報7416點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.95 +1.1% 美團ADR 165.50 +8.0% 騰訊ADR 404.55 +6.2% 阿里巴巴美股 105.93 +7.7%

港股全周「過山車」式累升858點、高低波幅3410點，北水本周吸資力度亦大，累吸263.5億元，今日淨入28.2億元。李寧 （02331） 績優，獲北水大手加倉12.1億元，融創 （01918） 亦吸4.2億元，藥明生物 （02269） 吸2.5億元，相反，騰訊走資3.6億元，比亞迪 （01211） 亦淨沽1.7億元。

港府公布財政刺激計劃，刺激本地股彈起，加上平保 （02318） 強調會持續提高分紅派息，以及內房轉強，港股午市反攻，收市僅跌88點，不過，巨型科技仍然下跌。平保升4.8%，九龍倉置業 （01997） 升3.9%，中海外 （00688） 升3.7%。

北水數據：

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即市數據：

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港股兩日連升逾3000點後，大市略為回吐。恒生指數低開268點後，早市走勢反覆向下，曾逾500點，午後拗腰一度轉升近150點，恒生指數收報21412點，跌88點，成交2367億元。科指跌1.9%，報4484點。平保 （02318） 升逾4%；中海油 （00883） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【03：00】夜期收市抽升685點，收報22110點。

【22：21】夜期升逾300點

【20：11】夜期跌78點

【16：00】恒指夜期微跌6點，報21419點，高水7點。

【16：30】港股本星期累升858點，高低波幅3410點。

【16：10】恒生指數收報21412點，跌88點，成交2367億元。科指跌1.9%，報4484點。平保 （02318） 升逾4%；中海油 （00883） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌20點，報21480點。

【15：27】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升近4%；金沙 （01928） 升4%。另外，永利 （01128） 升逾8%；美高梅 （02282） 升近半成；澳博 （00880） 升逾7%；新濠 （00200） 升逾2%。

【15：23】【啤酒股】啤酒企業未有加價計劃 啤酒股普遍向下、潤啤跌2%

【15：20】港股再度向下，大市尾市轉跌約140點，報21361點。

【15：01】上證全日升1.1%；深證升0.3%；創業板指升0.1%。

【14：58】【監管科技】市監局：研究「智能監管」互聯網平台壟斷、不正當競爭 2025年建立趨完善市場監管科技創新體系

【14：50】平保 （02318） 升幅擴大至近4%，高見57.65元。

【14：39】【騰訊700】騰訊據報或將微信支付納入金融控股 或與微信分開營運

【14：28】大市最新升近150點，報21643點；科指跌0.6%，報4536點。

【14：16】大市一度轉升，最新跌約37點。

【14：10】中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升近2%；中電信 （00728） 升逾2%。

【14：08】平保 （02318） 轉升逾2%，高見57.65元。

【13：59】恒指午後跌幅顯著收窄，最新跌約70點，報21430點。

【13：40】港股跌幅進一步收窄至約240點，報21260點；科指3.5%，報4411點。ATM跌幅收窄至逾2%至5%。

【13：37】【內險股】平保：已回購39億元人民幣A股 銀保監新規下核心償付能力充足率仍符要求

【13：16】大市跌幅略收窄至400點內，報21107點跌393點，科指跌4.7%，報4359點。

【13：15】融創 （01918） 最新轉升0.3%，高見6.3元。

【13：05】港股午後初段跌近500點，恒指跌489點，報21012點。

【業績｜建滔系】建滔積層板午後彈5% 去年盈利升1.4倍、末期股息派120港仙

【業績│零售股】中國利郎去年少賺16%至4.68億人幣 末期連特別息派16港仙、全年股息減派22%

【業績｜豬肉股】中糧家佳康去年按生物資產公允價值調整後轉蝕4.6億元人民幣 末期息派0.18港元

【業績│建滔系】建滔集團全年收入增3成、純利增1.25倍至105.7億元 派末期息2.44元、全年派息增31.6%

【12：00】恒生指數半日跌512點，報20988點，成交917億元。科指跌5.6%，報4317點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾4%至8%，長實 （01113） 、長和 （00001） 績後逆市升逾2%，中海油 （00883） 升3%。

【11：47】長和系績後逆市向上，長實 （01113） 升3%；長和 （00001） 升逾2%。

【11：44】恒指中午收市前跌約535點，報20968點；科指跌5.4%，報4326點。

【11：34】內地股市半日回軟，上證跌0.2%；深證跌近1%；創業板指跌1.4%。

【11：22】【中概股反彈】科指回落逾4% B站大插13%、ATM同步腳軟 大和：疲軟情緒市場轉勢尚早

【11：21】京東 （09618） 最新跌逾9%；美團 （03690） 跌逾8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【11：20】【保就業2022】港府再推保就業計劃 本地餐飲股向上、譚仔太興升9%

【11：18】恒生指數回吐500點，再穿21000關口，科指跌5%。

【11：12】李寧 （02331） 績後高開後倒跌逾半成，低見60.1元。

【10：58】【烏克蘭戰爭】油價升2%續企100關 三桶油逆市升、油服股山東墨龍飆17%

【10：48】百度 （09888） 逆市造好升逾3%，高見147元。

【10：40】【內房危機】龍光：資產處置已梳理30多個項目 今年爭取淨回籠逾120億人幣

【10：37】優庫資源 （02112） 曾升逾1倍，最新仍升六成，破頂高見0.94元。

【10：32】美團 （03690） 最新跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%。

【10：19】【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元 暫未見成交

【10：16】大市跌幅擴至400點，再下試二萬一。

【10：02】潤電 （00836） 逆市升逾6%；中國電力 （02380） 績後升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【業績｜電力股】中國電力去年轉蝕5.2億人幣 收入升近23%

【09：56】油價升逾8%，紐油及布油雙雙重上100美元水平，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 持平，暫無升跌。

【09：51】大市最新跌約245點，京東 （09618） 跌半成；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。長實 （01113） 最新升半成，高見53.15元。

【09：47】三葉草生物 （02197） 最新升逾兩成，高見7.9元。三葉草生物在《柳葉刀》發表旗下新冠候選疫苗的臨床研究結果，結果顯示其疫苗對Omicron有強烈且持久保護效力。

【09：46】景業名邦 （02231） 早段挫39%，破底低見1.5元。

【09：44】融創中國 （01918） 今早回吐13%，低見5.34元。

【09：43】中電信 （00728） 績後逆市升逾2%，高見3.03元。

【業績｜電訊股】中國電信柯瑞文：力爭今年收入利潤保持兩位數增長 去年多賺24.5%息0.17元人幣 今年起派中期息（第二版）

【09：37】長實 （01113） 績後造好升逾4%，高見52.9元；長和 （00001） 升逾1%，高見55.95。

【業績│地產股】長實升近5%為表現最好藍籌 去年純利升三成、李澤鉅：本地樓市將可持續平穩發展

【長和業績】長和去年多賺15%符預期 末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

【09：37】【業績│玻璃】福耀玻璃挫8% 去年多賺兩成、派息1元人幣增3成

【09：35】平保 （02318） 績後跌逾2%，低見53.4元。平保去年純利1016.18億元人民幣，按年跌29%。

【業績｜內險股】平保去年營運利潤升6.1%、惟純利受累華夏幸福減值 全年股息升約8%至2.38元

【09：26】【新冠藥物】復星醫藥彈4% 獲生產口服新冠藥非獨家許可、在95個中低收入國家銷售但不包括中國

【09：23】恒生指數開報21232點，跌268點。科指跌2.8%，報4442點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：06】恒指黑期跌約246點，報21139點；道指期貨跌194點，報34286點。

【08：45】【醫藥股】三葉草生物候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

【08：19】【醫藥股】中生製藥與深圳晶泰科技達成戰略合作 共同開發小分子新藥、用於惡性腫瘤治療

【07：45】【業績｜體育用品股】李寧去年多賺近1.4倍 派息倍增至45.97分人幣

【07：45】港股ADR收報21289點，跌212點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.93元，較港收市價高0.73元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報379.78元，較港收市價低10.22元或2.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.08元，較港收市價低3.92元或3.8%。

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【07：30】俄烏和談添變，油價重上百關 ； 環球股市聚焦美國總統拜登周五將與國家主席習近平對話，俄烏局勢是議題之一。美股反覆回升，道指收市升417點，報34480點；標指升53點，報4411點；納指升178點或1.33%，報13614點。

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責任編輯：梁浩碩