  • 24°C
香港時間 : 2022318日 (五) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指回吐400點、再下試二萬一　美團跌逾6%（不斷更新）

股市 10:58 2022/03/18

分享：

港股市況不斷更新

港股兩日連升累3000點後，大市今早回吐200點。恒生指數開報21232點，跌268點。科指跌2.8%，報4442點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢：

【10：58】【烏克蘭戰爭】油價升2%續企100關　三桶油逆市升、油服股山東墨龍飆17%

【10：48】百度 （09888） 逆市造好升逾3%，高見147元。

【10：40】【內房危機】龍光：資產處置已梳理30多個項目　今年爭取淨回籠逾120億人幣

【10：37】優庫資源 （02112） 曾升逾1倍，最新仍升六成，破頂高見0.94元。

【10：32】美團 （03690） 最新跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌近4%。

【10：19】【新股IPO】香港首家SPAC Aquila掛牌、每手入場105萬元　暫未見成交

【10：16】大市跌幅擴至400點，再下試二萬一。

【10：02】潤電 （00836） 逆市升逾6%；中國電力 （02380） 績後升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾3%。

【業績｜電力股】中國電力去年轉蝕5.2億人幣　收入升近23%

【09：56】油價升逾8%，紐油及布油雙雙重上100美元水平，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 持平，暫無升跌。

【09：51】大市最新跌約245點，京東 （09618） 跌半成；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。長實 （01113） 最新升半成，高見53.15元。

【09：47】三葉草生物  （02197） 最新升逾兩成，高見7.9元。三葉草生物在《柳葉刀》發表旗下新冠候選疫苗的臨床研究結果，結果顯示其疫苗對Omicron有強烈且持久保護效力。

【09：46】景業名邦 （02231） 早段挫39%，破底低見1.5元。

【09：44】融創中國 （01918） 今早回吐13%，低見5.34元。

【09：43】中電信 （00728） 績後逆市升逾2%，高見3.03元。

【業績｜電訊股】中國電信柯瑞文：力爭今年收入利潤保持兩位數增長　去年多賺24.5%息0.17元人幣　今年起派中期息（第二版）

【09：37】長實 （01113） 績後造好升逾4%，高見52.9元；長和 （00001） 升逾1%，高見55.95。

【業績│地產股】長實升近5%為表現最好藍籌　去年純利升三成、李澤鉅：本地樓市將可持續平穩發展

【長和業績】長和去年多賺15%符預期　末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

【09：37】【業績│玻璃】福耀玻璃挫8%　去年多賺兩成、派息1元人幣增3成

【09：35】平保 （02318） 績後跌逾2%，低見53.4元。平保去年純利1016.18億元人民幣，按年跌29%。

【業績｜內險股】平保去年營運利潤升6.1%、惟純利受累華夏幸福減值　全年股息升約8%至2.38元

【09：26】【新冠藥物】復星醫藥彈4%　獲生產口服新冠藥非獨家許可、在95個中低收入國家銷售但不包括中國

【09：23】恒生指數開報21232點，跌268點。科指跌2.8%，報4442點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：06】恒指黑期跌約246點，報21139點；道指期貨跌194點，報34286點。

【08：45】【醫藥股】三葉草生物候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

【08：19】【醫藥股】中生製藥與深圳晶泰科技達成戰略合作　共同開發小分子新藥、用於惡性腫瘤治療

【07：45】【業績｜體育用品股】李寧去年多賺近1.4倍　派息倍增至45.97分人幣

【07：45】港股ADR收報21289點，跌212點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.93元，較港收市價高0.73元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報379.78元，較港收市價低10.22元或2.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.08元，較港收市價低3.92元或3.8%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】俄烏和談添變，油價重上百關 ； 環球股市聚焦美國總統拜登周五將與國家主席習近平對話，俄烏局勢是議題之一。美股反覆回升，道指收市升417點，報34480點；標指升53點，報4411點；納指升178點或1.33%，報13614點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】油價升2%續企100關　三桶油逆市升、油服股山東墨龍飆17%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【美國加息】儲局加息0.25厘符預期　逾3年來首次　四大關注點
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【內房危機】國務院表態＋房產稅不擴大　融創升近6成、恒大升20%
【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【美股收市】油價重上百關 道指漲417點 納指升1.3% 中概股回吐4.6%
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【美國加息】金管局跟隨美國加息　將基本利率上調至0.75厘
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌218點　阿里美團ADR低港4%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】傳中概股准向美披露審計信息　夜期升1003點　阿里美股高港13%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款