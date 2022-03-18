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【港股市況】恒指回吐低開268點　阿里巴巴、美團跌逾4%（不斷更新）

股市 09:34 2022/03/18

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港股市況不斷更新

港股兩日連升累3000點後，大市今早回吐200點。恒生指數開報21232點，跌268點。科指跌2.8%，報4442點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【09：26】【新冠藥物】復星醫藥彈4%　獲生產口服新冠藥非獨家許可、在95個中低收入國家銷售但不包括中國

【09：23】恒生指數開報21232點，跌268點。科指跌2.8%，報4442點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【09：06】恒指黑期跌約246點，報21139點；道指期貨跌194點，報34286點。

【08：45】【醫藥股】三葉草生物候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

【08：19】【醫藥股】中生製藥與深圳晶泰科技達成戰略合作　共同開發小分子新藥、用於惡性腫瘤治療

【07：45】【業績｜體育用品股】李寧去年多賺近1.4倍　派息倍增至45.97分人幣

【07：45】港股ADR收報21289點，跌212點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報51.93元，較港收市價高0.73元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報379.78元，較港收市價低10.22元或2.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.08元，較港收市價低3.92元或3.8%。

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【07：30】俄烏和談添變，油價重上百關 ； 環球股市聚焦美國總統拜登周五將與國家主席習近平對話，俄烏局勢是議題之一。美股反覆回升，道指收市升417點，報34480點；標指升53點，報4411點；納指升178點或1.33%，報13614點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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