聯儲局今晨剛議息，符合市場預期加息0.25%，不過同時上調了通脹預測，並下調經濟增長預測。加上俄烏危機和及後導致的能源價格上升過急，市場仍觀望是否有陷入滯脹的隱憂，即通脹強勁而增長疲弱。

目前的情況引起投資者對比 1970 年代及 1980 年代初的滯脹時期。其實與當年不同，現在通脹高企是隨著穩定的宏觀勢頭。參考經濟前瞻指標如ISM製造業指數，目前水平可觀，就業市場相關數據如是，因此料發生滯脹的可能性偏低。若能源或食品價格長期居高不下，消費可能會受到打擊。觀看石油供應方面，按美國石油協會報告可見石油庫存意外增加，而本周早些時候，巴西更向美國保證將增加石油產量，因此按長綫而言，料部分來自俄羅斯的石油短缺，將被美國頁岩油生產商和石油輸出國組織（包括伊朗）的供應增加而有所抵消。

不過能源價格短綫仍持續高企，主要對能源進口需求高的國家或地區（如歐洲和日本）比較不利。相反地，美國在2021年是石油淨出口國，因此目前能源價格的上漲對美國經濟不利的影響理應相對較小。因此在這環境下，估計美國能源類股可望受惠。美國能源股年初至今見接近四成增長，標指數則見一成多的跌幅，可見應繼續跑贏大市。

全球投資者再度關注通脹環境下，債券收益率持續上升。不過能源價格的上漲，不會直接轉化為債券收益率大幅上漲。鑑於金融環境趨緊和烏俄危機的影響，料聯儲局將在政策決定中更加謹慎。雖然政策緊縮仍將繼續，但幅度將會減小。另外，長期來看，數碼化和人口老齡化等結構性因素，令我們認為中性利率將保持下降趨勢。