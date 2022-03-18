【醫藥股】三葉草生物大升15%　候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

▲ 【醫藥股】三葉草生物候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

三葉草生物 （02197） 在《柳葉刀》發表旗下新冠候選疫苗的臨床研究結果，結果顯示其疫苗對Omicron有強烈且持久保護效力。公司正在推進SCB-2019 (CpG 1018╱ 鋁佐劑）作為通用新冠候選加強針。三葉草生物開市大升15%，報6.9元。

公司指，是次有26,400名受試者參與了此次臨床研究。研究結果顯示，在基礎免疫接種第二針後第五個月，SCB-2019（CpG 1018╱鋁佐劑）對預防任何新冠病毒毒株引起的重度新冠肺炎的保護效力仍為100%，對預防需住院治療的新冠肺炎的保護效力為95%。

此外，既往感染新冠病毒人群在接種SCB-2019（CpG 1018╱ 鋁佐劑）後五個月期間，針對新冠肺炎的保護效力未觀察到降低的趨勢。同時又未觀察到任何安全問題。

數據顯示， 在接種第二劑SCB-2019 (CpG 1018╱鋁佐劑）後54天的中位隨訪期間，對預防重 度和需住院治療的新冠肺炎的保護效力為100%。

公司預計將在2022年中期完成中國藥監局(NMPA)的註冊申請遞交； 在2022年第三季度完成世界衛生組織(WHO)和歐洲藥品管理局(EMA)的註冊申請遞交。一旦獲得附條件批准，即刻啟動產品上市。

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編輯:姚卓然