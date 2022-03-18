▲ 【美企業績】遊戲驛站GME季績遜預期 計劃次季打入NFT市場、盤後跌8%

遊戲驛站（Gamestop, 美：GME）公布截至1月29日第四季度業績遜預期。遊戲驛站上季淨銷售額按年增長6.2%，至22.5億美元，符市場預期，調整後每股1.86美元，遜市場預期每股虧損0.84美元。

遊戲驛站盤後一度跌逾13%，最後收跌7.8%，報81.25美元。

遊戲驛站上季錄得虧損1.47億美元，前一年度同期利潤為8000萬美元。而去年全年收入為60.1億美元，按年升18%，虧損3.8億美元，較前一年度蝕2.15億美元有所擴大。

遊戲驛站沒有對年度業績作出預測，但公司計劃在2022財年第二季度尾打入非同質代幣（NFT）市場。同時，公司已聘請大量人手去測試blockchain gaming、電子商務及科技、產品翻新及營運。

上月，公司宣布與遊戲初創公司Immutable X合作，為NFT內容創造者提供資助。 在財報中，遊戲驛站表示，如果Immutable達到一定的里程碑，將向Immutable提供1.5億美元的IMX代幣。

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