【業績｜體育用品股】李寧開市彈近2%　去年多賺近1.4倍、派息倍增至45.97分人幣

▲ 【業績｜體育用品股】李寧去年多賺近1.4倍 派息倍增至45.97分人幣

李寧 （02331） 公布業績。李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年升136%至40.1億元人民幣，淨利率由11.7%提高至17.8%。李寧派末期息45.97分人民幣，按年增加1.2倍。

李寧開市升1.6%，報65元。

內地疫情有效防控，全國實現疫情常態化，加上東京奧運會和北京冬奧，令國民對健康生活和體育運動的話題熱度居高不下，且國內消費者對國產運動品牌逾加肯定與支持，李寧期內收入按年升56%至225.7億元人民幣，其中，鞋類收入增長50%至95.1億元人民幣，服裝收入增長60.5%至118.2億元人民幣。

毛利119.7億元人民幣，升68.7%，毛利率上升3.9個百分點至53.0%，經營槓桿增強，帶動經營利潤率上升7.6個百分點至22.8%。

整體零售流水增長五至六成

整體零售流水（包括線上及線下渠道）錄得50至60%高段增長。渠道庫存周轉持續改善，庫齡結構大幅優化。新品線下零售流水加速錄得60%-70%高段增長：新品流水佔比提升約7個百分點；終端零售折扣改善超過3.5個百分點；售罄率：6個月改善約14個百分點，3個月改善約13個百分點。

截至2021年底止，李寧牌（包含李寧核心品牌及李寧YOUNG）常規店、旗艦店、中國李寧時尚店、工廠店、多品牌集合店的銷售點數量為7,137家，按年淨增204個。

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責任編輯：梁浩碩