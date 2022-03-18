【業績｜體育用品股】李寧半日跌6%　去年多賺近1.4倍、派息倍增至45.97分人幣　今年淨利潤率目標10%至20%高段增長（第二版）

▲ 【業績｜體育用品股】李寧去年多賺近1.4倍 派息倍增至45.97分人幣

李寧 （02331） 公布業績。李寧去年權益持有人應佔淨溢利按年升136%至40.1億元人民幣，淨利率由11.7%提高至17.8%。李寧派末期息45.97分人民幣，按年增加1.2倍。首席財務官曾華鋒表示，今年李寧收入增長目標為10%至20%高段到20%低段，淨利潤率目標維持為10%至20%高段增長。

李寧開市升1.6%，報65元，惟其後股價轉弱，一度跌7.7%，見59.05元，中午收市報60元，跌6.2%。

問及內地爆發新一波疫情，管理層表示，疫情重現及封鎖措施均在1周前出現，此前業務趨勢良好，表現甚至較去年下半年更好，目前綫上綫下的銷售仍處於計劃之中，承認本月初開始各區疫情的反覆為生意帶來一確定性，但公司過去已積累了很多經驗，在不受疫情影響的地區會捉住更多生意機會。雖然供應鏈方面未有大影響，但疫情仍充滿不確定性，故公司會保持謹慎並作好準備應對各類情況。

內地疫情有效防控，全國實現疫情常態化，加上東京奧運會和北京冬奧，令國民對健康生活和體育運動的話題熱度居高不下，且國內消費者對國產運動品牌逾加肯定與支持，李寧期內收入按年升56%至225.7億元人民幣，其中，鞋類收入增長50%至95.1億元人民幣，服裝收入增長60.5%至118.2億元人民幣。

公司去年推出全新高端運動時尚子品牌「李寧1990」。管理層表示，「李寧1990」仍在處於優化及提升產品體驗的過程中，所以今年不會進行大規模的業務拓展，但會在現有門店及綫上提升品牌競爭力。至於李寧童裝，集團一直認為具有大潛力的發展部門，不會過多專注於開多少間門店，而是強化自有直營門店及綫上業務的拓展、優化批發及經銷商的佈局，著重李寧童裝整體的規模。

截至2021年底止，李寧牌（包含李寧核心品牌及李寧YOUNG）常規店、旗艦店、中國李寧時尚店、工廠店、多品牌集合店的銷售點數量為7,137家，按年淨增204個。

整體零售流水增長五至六成

去年整體零售流水（包括線上及線下渠道）錄得50至60%高段增長。渠道庫存周轉持續改善，庫齡結構大幅優化。新品線下零售流水加速錄得60%-70%高段增長：新品流水佔比提升約7個百分點；終端零售折扣改善超過3.5個百分點；售罄率：6個月改善約14個百分點，3個月改善約13個百分點。

毛利119.7億元人民幣，升68.7%，毛利率上升3.9個百分點至53.0%，經營槓桿增強，帶動經營利潤率上升7.6個百分點至22.8%。

管理層提到，由批發轉型至零售模式的變革仍在路上，冀未來2至3年可實現完整的轉型，但這不代表完結，可能屆時會進入第二階段。

（第二版加入業績會內容）

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責任編輯：梁浩碩