【人物專訪】廣告界行尊曾錦強放棄高薪厚職中年創業 10年間由1間變出26間公司 向有意創業勇士提4貼士

這個年頭，很多人都在談創業，「創業」聽起來是一個讓打工仔充滿幻想的事情，不少年輕人認為單憑熱血就可以創一番事業，但現實中成功的，卻少之有少。

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廣告營銷集團The Bees創辦人兼行政總裁曾錦強（KK），是位廣告界的行尊，於行內甚具知名度。他曾是全球最大媒介廣告公司Group M香港區的「揸Fit人」、統領近300名員工。及至2012年他毅然退下來，自立門戶開廣告營銷公司The Bees Group。公司至今剛好成立滿10年，旗下子公司的數目大增至26間，面對疫情，公司去年營業額更創下新高紀錄，旗下子公司的「存活率」更達100%，足見他的厲害。

放棄高薪厚職，由零開始中年創業，曾錦強過去10年的創業路當然不是一帆風順，身為過來人，對於打算於疫市下創業的「勇士」，他究竟有何建議?

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曾錦強指，有意於疫市下創業的人，必須考慮的是為何要創業，以及分析業務的獨特性，也可從以下3個問題反問自己：

1.想於哪個行業創業、從事甚麼業務？

2.你的生意能對整個社會或行業有甚麼改變，這個改變重要嗎？

3.為何這個市場中你是最適合的人，而不是其他人？

「以上問題是每一個創業者需要思考的，就是你是否一個有動機去做創業，當你有一些確切的答案的時候，你就已經適合去創業了；如你的動機不夠大，你克服困難和挑戰的能力自然會差，並不適合創業。」

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對於有意創業人士，他指出4大貼士：



一.創業需要強大自主性

他認為，創業的人的自主性一般會較強。他解釋，「打工仔」會有上司，很多時候做是為了應付老闆的要求；當你做老闆時，就沒有人給你任務，需要自己思考應該要幹甚麼，因此自律自主性較為重要。

二.追求自由的人不適合打工

「如果你是一個很自律，要求自由度很高的人，其實你未必適合打工，因為就算你做了管理層，上面也會有個老闆限制你的自由，有時候難免不高興。」他舉例指，他在舊公司雖然已到CEO的位置，但始終老闆也有可能有些你不認同的要求，但也要去做，「如果你沒有辦法說服你老闆的話，你就只能服從；若你很熱愛自由的話，打工有些東西是不能給予你的，你比較適合創業。」

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三.決心比創業時間更重要

曾錦強指，創業的決心較經濟環境重要，「老實說，沒有一個最適合的創業時機，經濟好自然有其好處，亦都有其問題出現，相反經濟不好，也有可能有好處出現，沒有一個Perfect timing。」他解釋，經濟好的時候，大眾花錢能力強，但在另一方面各方面的成本都高，租金及人工貴，競爭又大。而經濟不好的話，雖然大眾花錢謹慎小心，但各方面成本較低，租金便宜，也因為失業率高，人力資源市場則會有較多選擇提供。「其實『針無兩頭利』，所以如果你想到創業原因，有一個好的答案，甚麼時間都可以創業。」

四.從事自己有經驗的行業成功率較大

「我認為在自己有經驗的行業去創業，成功的機率會比較大，如果你對行業完全沒有認識的話，貿然就去創業，真的是『九死一生』，失敗率很高的。」他解釋，當一個人擁有某一個行業的經驗，不再需要經歷重新學習的過程，同時會知道行業的痛點在哪裏，知道如何去改善，從而減低行業痛點，甚至解決這個痛點，成功機率就會比較高。

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以上內容輯錄自《iMoney Focus》748期封面故事。

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記者：陳詠妍



