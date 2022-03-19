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【餓「新」嘗啖＠iM網】春饌三部曲 疫戰下的惜聚

名人薈萃 09:27 2022/03/19

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這個春天最是傷感。立春未到第五波疫情先殺到，病毒肆虐，政府無策，一句未是最適當時機，做盡最不當的措施。單是決定做不做全民檢測，都要拖足一個月，更別說最後定奪和細節詳情了。怎麼就不明白每個生命都是在爭分奪秒中搶救回來？看看一河之隔的深圳市的果斷行事，為官者可曾汗顏？患難見真情，疫情見真章！可憐一早撲出去搶購糧草的市民，白白辜負，浪費了多少時間金錢和心機，也浪費了幾許地球資源？

 

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

心情不好的日子，更要好好吃飯。限聚二人，套餐最受歡迎，省得叫太多吃不下，叫太少望住那兩道菜生悶。這次介紹中環碧儷苑的春饌，為春饗帶來暖意，喚起厭悶的味蕾。

這個春饌有三部曲，計有五式拼盤：雕皇乳鴿、窩貼金蠔、陳皮牛展、雞絲粉皮及流心皮蛋酸薑；點心拼盤：太極蝦餃、燒賣皇、墨魚仔帶子餃及潮州粉果；甜點冰凝小企鵝。無論種類或口味，都算是相當豐富。

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或許有人未聽過碧儷苑，其實經營團隊由合伙人、大廚，到樓面經理，都是鴻星原班人馬，他們本住初心，重現之前經典菜式及手工點心。這家的飽餃尤其出色，就講他們的太極蝦餃吧，顧名思義，概念來自太極陰陽圖，其中一款加入墨魚汁搓皮，餃皮煙韌薄身，蝦肉餡料飽滿，配上筍粒更添爽脆口感。

至於小食類，鍋貼金蠔值得一贊。黑魚餅釀金蠔，配上蛋皇脆米通，入口香脆鬆化，配搭非常持別，只是金蠔略為嬌小了點。乳鴿皇亦算新鮮，端出來尚有熱度，不是翻炸，食到皮脆內嫩的口感。

小企鵝賣相最吸引，小企鵝後的冰山用手拉糖做，旁邊還有兩隻糯米糍小海獅，特別可愛，以為賣相可愛就是用來拍照，其實味道亦不錯，陳皮紅豆飽是小企鵝的真身，入口甜度剛好，還吃到陳皮的香味。這套餐每人298元，如加多250元，還有兩小時無限暢飲香檳、白酒、紅酒或花雕，剛好消磨到一個懶洋洋的午後。

由於最近少出外吃，難得出來一次，想吃得大滿足，於是分坐兩枱的我們伵，還叫了一份盤菜。這盤菜專為外賣而做，賣相包裝及材料都十分精緻，雖說是二人份，三人絕對夠食，綽綽有餘，這盤菜鮑魚、瑤柱、蠔豉、花膠、大花菇……應有盡有，果真盤滿砵滿。結果我們當然吃不完，但打包回家也是一種滿足。

 

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：
熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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