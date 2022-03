【餓「新」嘗啖＠iM網】春饌三部曲 疫戰下的惜聚

這個春天最是傷感。立春未到第五波疫情先殺到,病毒肆虐,政府無策,一句未是最適當時機,做盡最不當的措施。單是決定做不做全民檢測,都要拖足一個月,更別說最後定奪和細節詳情了。怎麼就不明白每個生命都是在爭分奪秒中搶救回來?看看一河之隔的深圳市的果斷行事,為官者可曾汗顏?患難見真情,疫情見真章!可憐一早撲出去搶購糧草的市民,白白辜負,浪費了多少時間金錢和心機,也浪費了幾許地球資源?

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

心情不好的日子,更要好好吃飯。限聚二人,套餐最受歡迎,省得叫太多吃不下,叫太少望住那兩道菜生悶。這次介紹中環碧儷苑的春饌,為春饗帶來暖意,喚起厭悶的味蕾。

這個春饌有三部曲,計有五式拼盤:雕皇乳鴿、窩貼金蠔、陳皮牛展、雞絲粉皮及流心皮蛋酸薑;點心拼盤:太極蝦餃、燒賣皇、墨魚仔帶子餃及潮州粉果;甜點冰凝小企鵝。無論種類或口味,都算是相當豐富。

▼ 點擊圖片放大 +2

或許有人未聽過碧儷苑,其實經營團隊由合伙人、大廚,到樓面經理,都是鴻星原班人馬,他們本住初心,重現之前經典菜式及手工點心。這家的飽餃尤其出色,就講他們的太極蝦餃吧,顧名思義,概念來自太極陰陽圖,其中一款加入墨魚汁搓皮,餃皮煙韌薄身,蝦肉餡料飽滿,配上筍粒更添爽脆口感。

至於小食類,鍋貼金蠔值得一贊。黑魚餅釀金蠔,配上蛋皇脆米通,入口香脆鬆化,配搭非常持別,只是金蠔略為嬌小了點。乳鴿皇亦算新鮮,端出來尚有熱度,不是翻炸,食到皮脆內嫩的口感。

小企鵝賣相最吸引,小企鵝後的冰山用手拉糖做,旁邊還有兩隻糯米糍小海獅,特別可愛,以為賣相可愛就是用來拍照,其實味道亦不錯,陳皮紅豆飽是小企鵝的真身,入口甜度剛好,還吃到陳皮的香味。這套餐每人298元,如加多250元,還有兩小時無限暢飲香檳、白酒、紅酒或花雕,剛好消磨到一個懶洋洋的午後。

由於最近少出外吃,難得出來一次,想吃得大滿足,於是分坐兩枱的我們伵,還叫了一份盤菜。這盤菜專為外賣而做,賣相包裝及材料都十分精緻,雖說是二人份,三人絕對夠食,綽綽有餘,這盤菜鮑魚、瑤柱、蠔豉、花膠、大花菇……應有盡有,果真盤滿砵滿。結果我們當然吃不完,但打包回家也是一種滿足。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

作者 _ 莎連娜(柯景惇)簡介:

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間,有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食,也有機會採訪過路邊小店的地道美食,從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望,嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖 @ 莎連娜(柯景惇)的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!