【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算

過往已先後分享過玄空風水九運部份類象和徵驗，例如九運離卦代表能源世代的地熱能、核聚變技術；離卦為火為光，也為明麗、文明之象，社會人文則流行聲光幻影的電影、串流和直播媒體等，以至近日灸手可熱的元宇宙等等。依照玄空飛星計算九運要待2024才完全開始，惟現在已是交接期，易經派風水按卦氣計算卻早已踏入新元運，天星運亦於2020年早已從入新的木星、土星新的元素大周期。

術數世運循環數理如斯，現實又可否觀察感受得到新天運來臨？

九運新寵兒

星運可以有天星現象可作參考以外，古人也重視「物候」的改變，從而默識揣摩辨明世變。數月前寫過八運中貓咪和狗仔成為寵物「主子」，九運因應離卦類象為明麗類象色彩繽紛的珍禽鳥類，相信亦將成為人間寵兒。

參考：九運寵兒，易數先知。

▲ 孔子停注《春秋》，絕筆於獲麟

近日朋友們趁著春日和暖暢遊山嶺或公園，都容易發現多了不少人仕帶同鸚鵡等珍貴雀鳥「出遊」，順道與同好交遊觀賞。由於香港家居面積所限，也難以飼養更大的禽鳥，惟人心興趣所趨，每每受天運潛移默化影響。更特別者近日新界有人發現本地較少出現的孔雀於馬路上，相信亦屬九運氣機先臨之兆，據說香港本應沒有野生孔雀，懷疑是飼養走失，並竟然有部門企圖捕足，實令人難於理解。古人都會視一些美麗珍禽瑞獸對應天機，相信會帶來吉兆或「賢人」出現。相傳孔子注《春秋》，便因為「絕筆於獲麟」，認為麒麟瑞獸為吉祥之兆，被捕獲暗示大道不行而停筆，孔子著《春秋》或有學者質疑真確，止於獲麟卻符合儒家思想，也顯出古人重視徵兆的事實。

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歷來氣運交接期間每多周折變化，觀乎近月國際形勢、瘟疫等境況，期望不會最終「末日四騎士」齊出帶來為人類帶來災害。就本地驚蟄後幾天，惠東地區凌晨發生4.1級淺層地震，震幅影響及至本地，究其方位正處於本港東北方的太歲位，慶幸對地區沒有帶來破壞，金融市場卻狂瀉暴升，既合乎破軍化祿橫發橫破，一念天堂地獄的性質，太歲方動土始終非吉兆，別忘了「見好就收」的術數應對，深圳區也因防疫強檢封城7天，是否物象抑或純椊巧合，讀者們相信自有分曉。

繼續說離卦類象飛鳥，前年2020年《皇極經世》值年卦為「地火明夷」卦，有解釋說火被埋在地下，也象徵鳥折損難以飛翔，航空業因停飛帶來相當不利。今年值年卦「水火既濟」，火在水下，火性炎上，水性潤下，互相交融視為吉利，其中離卦也是要素，其類象如鴙鳥珍禽等就如值年吉祥瑞獸，還是少傷害、保平安為妙也。

易林占算 陰盛陽剝

古人遇上天文或物候異象，術者有以「占災異」方式窺探天意玄機，當中表表者有漢朝《焦氏易林》。其方式與代常用的京房體系六爻卦不同（焦延壽卻是京房的老師）。其方式是每日按節氣配定「值日卦」作本卦，占時求出變卦並可以考斷語作解釋。舉例是次地震日值日卦為澤雷隨卦，日謙占得變卦山地剝，斷語如下，給大家作參考：

斷語：【甲戊己庚，隨時轉行。不失其心，得且安寧。】

首句「甲戊己庚」是以卦象和納甲推衍，代表艮、坎、離和兌四卦，分別代表春、冬、夏和秋，配合第二句「隨時轉行」喻意季節變化不停，四時之序，功成者退。而人在其中，保有其正直之心念，自可安寧。既說季節變遷，又正臨元運交替，可說相當「應境」。字面來解釋為以平常心面對世事變化波折，自可雨過天晴，也即暗示仍有困難在前面。更值得留意者第3和4句有另一版本為「唐季發憤，擒滅子嬰。」類象歷史上漢高祖（傳為唐堯後人）打敗秦朝最後一立君主子嬰。配合前兩句，估計可能有重要人事或制度變動等等，也符合變卦「剝」卦，是五陰一陽，陰盛陽衰，即將剝盡，世事變化不斷。剝卦也是消息卦，一般在戌月，即新曆10月左右，未來幾個月陰氣增長，社會還得耐心沉著面對挑戰。

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作者 _ 區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機 , 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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