【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算

過往已先後分享過玄空風水九運部份類象和徵驗,例如九運離卦代表能源世代的地熱能、核聚變技術;離卦為火為光,也為明麗、文明之象,社會人文則流行聲光幻影的電影、串流和直播媒體等,以至近日灸手可熱的元宇宙等等。依照玄空飛星計算九運要待2024才完全開始,惟現在已是交接期,易經派風水按卦氣計算卻早已踏入新元運,天星運亦於2020年早已從入新的木星、土星新的元素大周期。

術數世運循環數理如斯,現實又可否觀察感受得到新天運來臨?

九運新寵兒

星運可以有天星現象可作參考以外,古人也重視「物候」的改變,從而默識揣摩辨明世變。數月前寫過八運中貓咪和狗仔成為寵物「主子」,九運因應離卦類象為明麗類象色彩繽紛的珍禽鳥類,相信亦將成為人間寵兒。

▲ 孔子停注《春秋》,絕筆於獲麟

近日朋友們趁著春日和暖暢遊山嶺或公園,都容易發現多了不少人仕帶同鸚鵡等珍貴雀鳥「出遊」,順道與同好交遊觀賞。由於香港家居面積所限,也難以飼養更大的禽鳥,惟人心興趣所趨,每每受天運潛移默化影響。更特別者近日新界有人發現本地較少出現的孔雀於馬路上,相信亦屬九運氣機先臨之兆,據說香港本應沒有野生孔雀,懷疑是飼養走失,並竟然有部門企圖捕足,實令人難於理解。古人都會視一些美麗珍禽瑞獸對應天機,相信會帶來吉兆或「賢人」出現。相傳孔子注《春秋》,便因為「絕筆於獲麟」,認為麒麟瑞獸為吉祥之兆,被捕獲暗示大道不行而停筆,孔子著《春秋》或有學者質疑真確,止於獲麟卻符合儒家思想,也顯出古人重視徵兆的事實。

歷來氣運交接期間每多周折變化,觀乎近月國際形勢、瘟疫等境況,期望不會最終「末日四騎士」齊出帶來為人類帶來災害。就本地驚蟄後幾天,惠東地區凌晨發生4.1級淺層地震,震幅影響及至本地,究其方位正處於本港東北方的太歲位,慶幸對地區沒有帶來破壞,金融市場卻狂瀉暴升,既合乎破軍化祿橫發橫破,一念天堂地獄的性質,太歲方動土始終非吉兆,別忘了「見好就收」的術數應對,深圳區也因防疫強檢封城7天,是否物象抑或純椊巧合,讀者們相信自有分曉。

繼續說離卦類象飛鳥,前年2020年《皇極經世》值年卦為「地火明夷」卦,有解釋說火被埋在地下,也象徵鳥折損難以飛翔,航空業因停飛帶來相當不利。今年值年卦「水火既濟」,火在水下,火性炎上,水性潤下,互相交融視為吉利,其中離卦也是要素,其類象如鴙鳥珍禽等就如值年吉祥瑞獸,還是少傷害、保平安為妙也。

易林占算 陰盛陽剝

古人遇上天文或物候異象,術者有以「占災異」方式窺探天意玄機,當中表表者有漢朝《焦氏易林》。其方式與代常用的京房體系六爻卦不同(焦延壽卻是京房的老師)。其方式是每日按節氣配定「值日卦」作本卦,占時求出變卦並可以考斷語作解釋。舉例是次地震日值日卦為澤雷隨卦,日謙占得變卦山地剝,斷語如下,給大家作參考:

斷語:【甲戊己庚,隨時轉行。不失其心,得且安寧。】

首句「甲戊己庚」是以卦象和納甲推衍,代表艮、坎、離和兌四卦,分別代表春、冬、夏和秋,配合第二句「隨時轉行」喻意季節變化不停,四時之序,功成者退。而人在其中,保有其正直之心念,自可安寧。既說季節變遷,又正臨元運交替,可說相當「應境」。字面來解釋為以平常心面對世事變化波折,自可雨過天晴,也即暗示仍有困難在前面。更值得留意者第3和4句有另一版本為「唐季發憤,擒滅子嬰。」類象歷史上漢高祖(傳為唐堯後人)打敗秦朝最後一立君主子嬰。配合前兩句,估計可能有重要人事或制度變動等等,也符合變卦「剝」卦,是五陰一陽,陰盛陽衰,即將剝盡,世事變化不斷。剝卦也是消息卦,一般在戌月,即新曆10月左右,未來幾個月陰氣增長,社會還得耐心沉著面對挑戰。

