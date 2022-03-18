【90後財務自由人@iM網欄】估值是否合理？港交所投資價值分析

最近港交所（00388）出現一個比較大的回調，由高位500元跌到現在300元多（近日大褔回升，但仍在400元以下），到底現在，到底現在的估值是否合理？2020年到2021爆升的原因是甚麼？接下來的文章將會同大家分享。

港交所業務性質

相信大部份讀者都知道港交所是唯一一個香港認可的證券及期貨市場，具有壟斷的優勢，從財報可見到，她的賺錢能力非常強，5年股東權益回報率穩定，在25%左右及經營利潤率都達七成以上。決定港交所股價的主要為兩個因素：港股的成交量及新股集資的能力。

估值提升的原因

從2020年3月開始，港交所的股價由300多元升至近600元，但是從財務報表可見，她的盈利20年到21年只有約一成的增長，而股價的增長接近1倍，主要是因為有很多樂觀的預期反映在股價裏，其實主要是美國證監通過《外國公司問責法案》，這個法案規定，美國交易所上市的外國公司若連續3年未通過的審計要求，就不能在美國上市。筆者認為，主要這個法案是針對美國上市的中概股，當時中、美角力非常緊張，這個法案令到中概股有機會，不能在美股市場上集資，所以將會轉到香港上市，相信就是港交所估值上升的主因。

另外，早前滴滴出行在美國上市時，都有受到中國政府的制裁，因為中國政府擔心重要數據洩漏，影響國家安全，使市場有樂觀的預期，將會有更多的中概股來港二次上市。

為何2022年暴跌

港交所是一個周期性強的公司，她的收入與成交額成正比關係，根據數據，2021年第四季的成交額已經比之前明顯回落，令到港交所的收入下降，另一方面，最近中美的角力都比較複雜，一些消息指出中美雙方監管機構有機會達成共識，令港交所有機會未必受惠中概股來港二次上市，所以港交所股價下挫。

過往港交所的估值範圍大概為25至40倍，而現在的港交所用2022年的預期大概是32倍，這個預期的大前提是，港交所今年有9%的增長，而筆者覺得，這個預期稍為偏向樂觀，雖然與過去比較估值上並不昂貴，但是由於最近的市況比較差，所以港交所的估值應該需要下調。筆者亦與世界不同的交易所比較，全球平均的交易所PE都不過是26倍，而港交所現時的估值是32倍，相對來講較為昂貴。

現時的高估值主是建基於香港仍然是中國公司集外資的首選目的地，中美關係持續惡劣，令中概股在美國上市卻步，以及香港金融市場現存獨有優勢，包括不設外滙管制及聯繫滙率，而以上的因素都會有機受政策的影響，所以筆者認為港交所有潛在的政策風險。

作者 _Ryan （陳懷恩）簡介：

90 後， 2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

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