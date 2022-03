【各友國行@iM網欄】萬華鏡的南大嶼山

石壁→分流→二澳

昨夜淅淅瀝瀝的雨將南大嶼洗滌得徹底,早上天空展示徹頭徹尾的藍,綾羅般的雲絮緩緩飄蕩,香甜的空氣倒是讓人心情舒暢。我沿「鳳凰徑第七段」行進,在狗嶺涌觀景台眺看前方,先看到一隻小船孤獨地在無邊無際的大海游弋,頃刻又見「分流灣」像新月般舒展開去,其景色令人屏息不已! 轉入人影寥寥的「分流郊遊徑」,小路徑彎曲有致地伸向遠處,分流東西兩灣呀、分流砲台呀(法定古蹟)、分流燈塔呀、小破屋呀都是別有洞天的世外桃源; 行累了在「士多」吃喝休息。這麼著......

復耕後的二澳舊村,少了點山旮旯,多了一分人氣。莊稼地在綠野上橫陳開去,綠悠悠之氣息沁人心脾; 田野上幾條小犬懶洋洋地午睡,農家忙於和外來商人作交易活計兒,外來遊人自得其樂地打卡拍照,樂在其中。

亦近亦遠的舊漁村–大澳

帶海味兒之微風迎面吹來,吹走了吾六小時步程 (石壁→大澳) 的疲憊,從南涌村起走上「大澳海濱長廊」,長廊穿過一片大紅樹林濕地; 目力所至,藍天、蒼山翠嶺、紅樹林及小屋等景物好像投進了另一空間,該空間如魔鏡般將一切一切反射出來,不折不扣的奇妙!

遊人從「大涌橋」魚貫而入,在小吃街小店門前擠入擠出,爭相品嘗炸沙翁、魚蛋、茶果、豆腐花等地道小吃;再探入「新基橋」瞥看,棚屋有序地在河堤上縱橫交錯,戶戶相連的棚屋標誌著和諧的緊密睦鄰關係,久違了的鄰里精神。

途中一些小貓巷弄中走來走去,像向我們告知牠們才是漁村的重要主角, 牠們舉止可愛討人喜歡;仔細觀察一下,牠們各有各的生活方向性,有些在打盹不動,有些在等待遊人賜予美食,有些更在美美地享用牠們的 「下午茶」。

黃昏時怔怔地看著小港: 太陽漸漸沉落到海天相接之處,大澳在斜陽夕照下輪廓分明,棚屋的鐵皮牆鍍上日落殘金,小舟在水波不興的海上緩緩歸航,魔幻時刻的一切一切都極具詩意,讓人看得出神!

回家前在一家小店買了一瓶「柴火煲豆漿」淺嘗一口,實在太鮮味了!一股撩人的簡樸水鄉情懷直入心田!

作者 _ 明登(歐明)簡介:



吾自小八卦,求知若渴,愛吃愛玩,夢想自遊、現職旅行社資深行政人員,主要向客戶推介特定旅行產品,故因利乘便,足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物,即使大家沒有出行,仍然可以知世界觀世界∘

