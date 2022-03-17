【各友國行@iM網欄】萬華鏡的南大嶼山

石壁→分流→二澳

昨夜淅淅瀝瀝的雨將南大嶼洗滌得徹底，早上天空展示徹頭徹尾的藍，綾羅般的雲絮緩緩飄蕩，香甜的空氣倒是讓人心情舒暢。我沿「鳳凰徑第七段｣行進，在狗嶺涌觀景台眺看前方，先看到一隻小船孤獨地在無邊無際的大海游弋，頃刻又見「分流灣｣像新月般舒展開去，其景色令人屏息不已! 轉入人影寥寥的「分流郊遊徑｣，小路徑彎曲有致地伸向遠處，分流東西兩灣呀、分流砲台呀（法定古蹟）、分流燈塔呀、小破屋呀都是別有洞天的世外桃源; 行累了在「士多」吃喝休息。這麼著......

復耕後的二澳舊村，少了點山旮旯，多了一分人氣。莊稼地在綠野上橫陳開去，綠悠悠之氣息沁人心脾; 田野上幾條小犬懶洋洋地午睡，農家忙於和外來商人作交易活計兒，外來遊人自得其樂地打卡拍照，樂在其中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

亦近亦遠的舊漁村–大澳

帶海味兒之微風迎面吹來，吹走了吾六小時步程 (石壁→大澳) 的疲憊，從南涌村起走上「大澳海濱長廊｣，長廊穿過一片大紅樹林濕地; 目力所至，藍天、蒼山翠嶺、紅樹林及小屋等景物好像投進了另一空間，該空間如魔鏡般將一切一切反射出來，不折不扣的奇妙！

遊人從「大涌橋｣魚貫而入，在小吃街小店門前擠入擠出，爭相品嘗炸沙翁、魚蛋、茶果、豆腐花等地道小吃；再探入「新基橋｣瞥看，棚屋有序地在河堤上縱橫交錯，戶戶相連的棚屋標誌著和諧的緊密睦鄰關係，久違了的鄰里精神。

途中一些小貓巷弄中走來走去，像向我們告知牠們才是漁村的重要主角， 牠們舉止可愛討人喜歡；仔細觀察一下，牠們各有各的生活方向性，有些在打盹不動，有些在等待遊人賜予美食，有些更在美美地享用牠們的 「下午茶」。

黃昏時怔怔地看著小港: 太陽漸漸沉落到海天相接之處，大澳在斜陽夕照下輪廓分明，棚屋的鐵皮牆鍍上日落殘金，小舟在水波不興的海上緩緩歸航，魔幻時刻的一切一切都極具詩意，讓人看得出神！

回家前在一家小店買了一瓶「柴火煲豆漿」淺嘗一口，實在太鮮味了！一股撩人的簡樸水鄉情懷直入心田！

▼ 點擊圖片放大 +2

作者 _ 明登（歐明）簡介：



吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

更多各友國行 @ 明登的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！