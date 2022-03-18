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【開市9點半】瑞信上調全球股票評級至「增持」　中國股票暴跌後「上行潛力吸引」

股市 06:45 2022/03/18

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瑞信重新把全球股票評級上調至「增持」，並偏好中美股市，表示看到中國股票在創紀錄暴跌後，提供「具吸引力的上行潛力」。冠軍分析師張憶東指，中概股最極端風險結束，未來至少一兩個月，市場會維持一個修復狀態。周五注視中美元首會談，美國總統拜登周五將與國家主席習近平對話，俄烏局勢是議題之一。

重點新聞

1.【大行看法】瑞信上調全球股票評級至「增持」　中國股票暴跌後「上行潛力吸引」

2.【冠軍分析師】張憶東：中概股最極端風險結束

3.【英國加息】英倫銀行加息25點子至0.75厘符預期　未來數月或進一步收緊貨幣政策

4.【美國加息】摩根資管：若儲局落實更激進加息及縮表　2023年經濟將更脆弱

5.【長實業績】李澤鉅：港人居住面積全球「出名細」　冀助建屋令市民可以「住好啲」

6.【長實業績】李澤鉅：無想過出售Greene King

7.【長和業績】長和末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

8.【業績｜內險股】平保去年營運利潤升6.1%、全年股息升約8%至2.38元

9.【業績｜電訊股】中國電信柯瑞文：力爭今年收入利潤保持兩位數增長　今年起派中期息

*俄烏局勢緊張　美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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