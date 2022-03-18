【開市9點半】瑞信上調全球股票評級至「增持」　中國股票暴跌後「上行潛力吸引」

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瑞信重新把全球股票評級上調至「增持」，並偏好中美股市，表示看到中國股票在創紀錄暴跌後，提供「具吸引力的上行潛力」。冠軍分析師張憶東指，中概股最極端風險結束，未來至少一兩個月，市場會維持一個修復狀態。周五注視中美元首會談，美國總統拜登周五將與國家主席習近平對話，俄烏局勢是議題之一。

重點新聞

1.【大行看法】瑞信上調全球股票評級至「增持」 中國股票暴跌後「上行潛力吸引」

2.【冠軍分析師】張憶東：中概股最極端風險結束

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港股ADR及美股收市情況：

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