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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】環長洲一圈12公里 走進小長城及奇石之旅

名人薈萃 23:06 2022/03/17

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疫情下不少人會去離島放鬆散心去，週末假期難免多人，但往往集中的地方多數會在碼頭附近一帶，如果用一種跑的方式去環島，除了可以遠離人多的地方，亦可以去多些景點及具特色之處。長洲地方不大，環島一週大約12公里左右，連同影相打卡時間，跑一圈兩至三小時已很足夠。這路線亦頗適合親子旅行，先到碼頭旁的各式食肆吃飽，再用一個下午走一圈，也相當不錯。

若想吃飽一點，可先到長洲海傍熟食中心的「陳通記」吃碗沙嗲牛肉米通，這裡的沙嗲牛肉備受網上關注組所推介，加上米通並不是很多茶記都吃到，沙嗲湯底味濃牛肉鬆軟好味值得一試。喜歡咖啡的朋友，就可以去去「啡寮」，這裡的冰滴咖啡頗出名，咖啡味出眾好飲。最近疫情關係，店舖開放時間未必固定，出發前宜搜索有關商戶的社交媒體專頁先了解一下。

陳通記必點沙嗲牛肉米通。

啡寮冰滴咖啡很好飲。

為方便更換跑步裝束，我們可選擇距長洲碼頭不遠處、大約十分鐘步程的北社街公廁作起點及終點，這個洗手間亦較其他乾淨。順時針或逆時針亦可，但個人認為順時針會跑得舒服一點。

今次起點鄰近北帝廟，中間亦會再次經過。

如要希望以接近綑邊的方式環島，我們可透過香港遠足路線手機app，搜尋長洲路線，大部分長洲12公里的路線都是綑邊環島，只要跟著就可以輕易走一圈了。我們先跑長貴路及長北路，再轉入長洲家樂徑。這時會先見到指示前往勞力士徑，據網上資料，約二十年前方伯退休後，他以六年時間，在東灣仔北角尾重建父親農田綠田園，獨力開墾前往之山路，並自號「荒山野人」每天耕作，然而據了解方伯已仙遊，現時田園已告荒廢，若有興趣亦可前來細賞前往綠田園的山徑及當年種植蔬果的痕跡，並可到岸邊欣賞海景。小弟當天亦曾跑過這段路一小段，然而或因日久少人疏理路面，樹林茂密，如欲進內宜穿長衫褲會較合適。

進入勞力士徑的起點處。

山路為當年方伯一手一腳建成。

之後先不上北眺亭，朝著東灣仔沙灘方向行，這個泳灘因較為隔涉，相對少人前往，然後繞一小圈才上北眺亭遠望長洲市中心一帶，景色優美。

東灣仔沙灘海旁道景色怡人。

北眺亭遠眺長洲市中心，亦是觀看日出日落熱門景點。

接著繼續沿家樂徑經基督教墳場，向著北社天后廟及北帝廟前進，這時已走完長洲北部一圈。沿鬧市北社街及新興街、東灣路走進東灣及觀音灣，經過當年奧運滑浪風帆冠軍李麗珊練習之地。

東灣及觀音灣一帶是長洲的打卡勝地。

滑浪風帆第一灘—觀音灣泳灘。

接著沿途都有如北京萬里長城的麻石圍欄，故名「小長城」，沿路有多個奇石可供參觀，包括花瓶石，人面石及玉璽石等，目不暇給，喜歡大自然奇景的朋友不容錯過。之後會經過慈幼靜修院、南氹灣及南氹天后廟一帶。如希望環長洲一圈，接著就要經過長洲墳場及火葬場，若想避開有關地方，可在長洲山頂道經天福亭轉右往中興路及西灣路，再走出海旁西堤道及大興堤道，再沿海邊返回起點。另外亦要留意墳場火葬場一帶近黃昏時間會較多狗隻，早些經過此地會較為安全。

走進長洲小長城。

沿路不時有路牌指出奇石的所在地。

欣賞各式奇形怪石，圖為花瓶石。

玉璽石。

之後會走進白糟灣沙灘附近，此時可沿岸邊走到五行石，之後經鯆魚灣到張保仔洞，但要留意潮漲的話這段路或須涉水而行，若不想涉水及行過大石，或帶同小朋友親子遊的話，建議沿長洲山頂道西走到尾，經西灣美經援村轉入長洲西堤道。沿著海旁道路一直往前走，就可以走到終點。如想走進張保仔洞探險，由於洞內漆黑一片，記得帶備行山頭燈，就不會白行一趟了。

五行石。

五行石往張保仔洞一帶或須涉水而行，要有濕腳的準備。

途中要穿過不少石下道路，頗好玩及特別。

由於長洲高低起伏不算多，環島走一圈也十分舒服，食肆商店亦為數不少，實在是郊遊的好去處，不妨找個週末入去走走吧。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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