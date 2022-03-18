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【百年品牌】固力果百年長青　4招拓中國Z世代商機

商業 11:45 2022/03/18

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日本經典零食品牌固力果在中國內地市場，結合大數據與創新矩陣(innovation matrix)，成功在競爭激烈的市場中開拓Z世代商機。（資料圖片）

疫情和互聯網改變了消費者習慣，電商普及而產生的大數據，對企業針對目標客戶創新產品及行銷更有幫助。日本經典零食品牌固力果在中國內地市場，結合大數據與創新矩陣(innovation matrix)，成功在競爭激烈的市場中開拓Z世代商機。

【香港經濟】出口信心指數連跌三季　未反映俄烏戰爭影響

日本固力果歷史攸久，剛踏入100周年，在當地已是成功的零食品牌，多年來亦擴充其他食品系列，公司百年以來已認識到行銷創新的重要性，從最初的報紙廣告、汽車宣傳、自助販賣機，至有名的大阪心齋橋廣告看板，都讓消費者印象深刻。產品行銷方面亦具創意，在1922年推出糖果「固力果」後，短短5年後就推出附帶玩具的版本吸引小朋友，直到現在持續創新，在糖果加入智能手機互動要素。

創新也講求中日文化融合

上海江崎格力高食品有限公司總經理加藤巧在出席「亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇」時表示，公司在1995年進入中國內地市場，其創新框架有4大元素，分別是產品創新、行銷創新、中國特色及日本特色，4者互相緊扣。在內地有針對開發出不同口味的特別版零食系列，其中「Pejoy」夾心餅乾棒系列更是國內銷售最高的產品，加推不同口味變化。行銷方面，固力果亦屢創新意，例如在上海推出大廈櫻花樹廣告推銷櫻花味餅乾棒等，混合中日文化創新，成功贏得Z世代消費者注意。

在近年電商流行下，固力果在內地跟天貓、阿里巴巴等合作，取得不少有用的客戶銷售大數據，再結合當地季節活動、手機遊戲產業聯動等，在現今競爭激烈的市場中突圍。加藤巧表示在疫情後消費者習慣改變，增加O2O（線下線上模式）及純網上消費形式，企業要在溝通傳訊作出變陣，但始終離不開以消費者為本，洞悉其需求持續創新。

【疫市營商】莎莎拓展OMO業務　盼吸電商人才

記者：王浩賢

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