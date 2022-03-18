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【數碼轉型】老牌港企抱摸著石頭過河心態　創新心態不應設限

商業 11:30 2022/03/18

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數碼轉型成為企業新挑戰，除了要多收集科技資訊趨勢，亦要做好心態準備，以及小心誤區。（資料圖片）

數碼轉型成為企業新挑戰，無法一步登天，中小企及老牌企業如何踏出第一步？除了要多收集科技資訊趨勢，企業亦要做好心態準備，以及小心誤區。本地老牌企業華懋集團及周大福珠寶集團皆形容，數碼轉型僅是「手段」，而非企業的目標。

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華懋集團業務轉型及創新總監胡達明出席生產局《老牌港企如何透過數碼轉型攻克年輕市場》研討會時表示，公司要明白自身為何要轉型、希望轉型甚麼。周大福珠寶集團商業分析及科技應用總經理李天熹明示，該企成立93年，核心目標是迎接消費者需求，轉型的其實是消費者，企業只是配合提供服務及產品，將銷售場景隨消費者轉移。他續稱公司文化要保有創新心態，不要受「老牌」所限，以決心定立明確目標及回報指標進行計劃。

明白不能一步到位

談到如何在數碼轉型踏出第一步，華懋及周大福皆相信，不怕失敗、持續檢討改進是重點。華懋集團胡達明認為，企業要訂出清晰路線圖及希望達到的目標及實行基線。

以該集團為例，目標成為全球化的專業管理企業、適應新經濟模式等。確定大方向後實行時即使有過程變化亦不會偏離目標。大概可分三個步驟：1)先外後內的經驗涉取，與不同組織協作項目吸收經驗及技術知識、啟發員工創新思維，2)期間可捕捉機遇採納新技術，3)發崛及投資合適的新創項目。

周大福珠寶集團李天熹認同，1)要多聽意見，企業可先從不同渠道吸收相關科技知識及市場趨勢，2)企業人才要有世界觀掌握全球科技趨勢應用到公司業務。3)訂立清晰路線圖固然重要，但過程要取得平衡，穩健進步多方嘗試，適時評估改變，會對業務更有幫助。

避開數碼轉型誤區

胡達明認為香港人靈活創新，但傳統企業思維傾向「一步到位」，而數碼轉型反需要「邊摸石頭過河」，要1)邊試邊做不斷檢討成效調整，2)管理層適宜作出配合支持。

李天熹則提醒，企業要1)要留意新技術和工具是否有效運用到自身營運。他舉例近年提倡的AI人工智能雖然強大，但不同演算法未必套用到企業實際需要，企業要「膽大心細」、掌握一定技術知識找出最合適的科技工具解決營運需要。2)結合業務前線及客戶亦重要，做科技不忘業務，有助發崛新業務場景。

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記者：王浩賢

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