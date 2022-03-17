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【冠軍分析師】張憶東：中概股最極端風險結束　市場未來一兩個月處於修復期

股市 21:23 2022/03/17

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港股熊市大跌後，連續2日累彈逾3000點。冠軍分析師、興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，自2021年2月監管政策引發的港股熊市，直至3月15日（周二）為止，港股已調整超過40%，毫無疑問是股災。至於甚麼時候應樂觀「撈底」？張憶東形容「跟着黨和國家的維穩政策一起去衝殺」，但如果維穩信號還不清晰，「還是要是卧倒裝死，立足於長期，但是千萬不要有槓桿」。

張憶東昨日在該行電話會議上分享近期市況波動的觀點，他指出，按照歷史，面對金融攻擊，一定要靠維穩的力量。今次金融委的反應還是非常敏捷，比市場想象的要更早更快，而且更加有針對性。

穩增長導向便不怕

他說，內地今次更敏感的意識到，近期外資特別是一些長錢不只是流出中概股、港股，已經開始流出A股市場，包括外資長錢最喜歡的、一些壓艙底的中國核心資產，而且還從國債市場流出。

張憶東指，有理由相信下階段穩增長的力度不會減少，只會更大，只要穩增長的導向在，就不怕。

中概股最極端風險結束

針對中概股，他指金融委是「能夠拍板的級別」，相信中概股不至於像此前大家擔心的全面退市，現在最極端的風險可能結束了。但平台治理方面，他認為國策未有180度大轉彎，只是把最悲觀的預期有所緩解。

他說，未來至少一兩個月，市場會維持一個修復狀態，穩定期，修復期。港股要恢復理性、正常、反轉性的、趨勢性的投資環境，可能還是需要等到下半年再看，需要中期風險釋放，例如美俄鬥法不會戛然而止，海外的經濟及金融體系還是有黑天鵝等。

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港股 張憶東

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