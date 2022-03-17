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【深圳封城】港商憂封城延期或擴大　擾亂供應鏈礙出貨

商業 21:16 2022/03/17

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疫情令陸路運輸受阻，原材料需改經海路輸往大陸。（政府新聞處圖片）

中國和香港的疫情反覆，深圳、東莞更要封城強檢7日。疫情持續，令於大陸設廠的港商增添憂慮。

【香港經濟】出口信心指數連跌三季　未反映俄烏戰爭影響

作為電子業之一的香港工業總會常務副主席莊子雄透露，今年首季業界的訂單貨值錄單位數升幅，但目前最憂慮中港疫情反覆。他解釋：「若封城強檢延長，將擾亂供應鏈及影響出貨。」業界亦擔心萬一有大灣區其他城市封城，將會對生產構成影響。按現時Omicron傳播力強，但症狀較輕微，內地的抗疫政策會否因此改變，亦是不明朗因素之一。

玩具業在疫情下，出口業務較為平穩。不過，香港玩具廠商會副會長張綺媚透露，因處於淡季，首季行業訂單表現下滑15至20%。疫情亦令陸路運輸受阻，原材料需改經海路輸往大陸，「陸路每車由2000元，飆升至2萬元。」縱使成本上漲，但她指未留意到行業訂單有加價趨勢。

張又估計，未來玩具業在本港或大陸的出口將會減少，由於有不少玩具廠商已把廠房遷往越南及印尼等地；因中美貿易戰的政治因素及大陸人手成本上漲。

【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度

【汽車業】受俄烏衝突影響　研究預計汽車業今年減產260萬架車

記者：葉泳珊

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