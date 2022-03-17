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【行業寒冬】保協調查：一半保險代理1、2月份新保單收入跌逾9成 籲政府向合資格中介人發放1萬元現金援助

理財智慧 21:45 2022/03/17

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最近疫情持續升溫，政府亦剛發佈第六輪「防疫抗疫基金」。香港人壽保險從業員協會（下稱「保協」）表示，當各行各業以及失業人士均能獲得政府的抗疫資助時，作為自僱人士的保險從業員卻備受忽視。保協於3月初透過網上問卷形式訪問約17,000位保險從業員，調查發現，受第5波新冠疫情影響，受訪保險從業員反映2022年1至2月的新保單收入，一半(51%)表示錄得下跌90%或以上，及四成表示錄得下跌50%至80%，顯示保險業進入寒冬時期。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信


保協副會長兼行業事務部主席姜楚芝表示，保協於3月初透過網上問卷形式訪問約17,000位會員，獲得超過3,300名回覆。

    點擊圖片放大
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調查結果顯示，超過6成受訪同業非常關注以下措施，包括：即時1萬港元現金援助，及臨時便利措施（進行「遙距投保」）適用於更多產品，以及電子消費劵可購買指定保險產品，亦正正是保協的訴求。其中有9成受訪保險代理最關注「即時1萬港元現金援助」的舒困措施。

【理財智慧】 保險產品日新月異 電子銀包WFH都買到保險?，詳見【下一頁


同時，有逾5成同業認同政府可應用以下措施幫助業界，包括：臨時便利措施（進行「遙距投保」）包括更多產品（66.2%）、延長續牌期限（55.9%）及盡快重開與內地的關口（53.5%）。

保協會長謝立義表示，最新調研的講解及分析，鑑於疫情嚴重，「保協」認真促請政府及有關當局為保險業界提供以下措施：
⦁    向每位合資格中介人發放一萬元現金援助
⦁    電子消費券可購買指定保險產品
⦁    延長Deemed Licensee續牌登記期限六個月
⦁    進一步優化「遙距投保」程序

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

「保協」指，同業在市面上有200多間店舖在運作中，絕大部分由中介人承擔主要成本，突如其來的疫情海嘯，人流變得稀疏，經營十分困難，保協要求政府將保險業店舖同樣納入暫緩追討欠租措施，不能追討租金3個月，並呼籲各業主能夠向保險同業作出租金舒緩，以共渡困境。

【AMZN】AWS推出雲端社群支援計劃　助香港中小企應對疫情衝擊，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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