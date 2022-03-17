【二手樓價】粉嶺居屋業主移民急售　改則兩房單位自由市場568萬沽　呎價低過1萬元

市場上續有移民盤出售，居屋屋苑亦不例外，最近有單位以低於銀行估價成交，呎價低於1萬元水平。

利嘉閣黃靜顏透露，粉嶺居屋榮福中心1座高層B室二手成交，單位實用面積約592平方呎，原則三房，現改為兩房及開放式廚房，座向南。單位日前以自由市場價568萬元沽出，折合實用面積呎價約9,595元，折合建築面積呎價約7,978元。代理指，業主急於移民而大幅減價，成交價較銀行估價低約6%。

據悉，原業主在1994年2月，以約93萬元（未補價）購入上述單位，持貨至今28年。另外，上述為榮福中心本月首宗成交，現時約有7個單位放售，最低入場價由500萬元起。

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