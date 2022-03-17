【美國加息】景順：對聯儲局今年7次加息抱懷疑 料另類資產表現出色

聯儲局（Fed）議息後宣布加息0.25厘，符合市場預期，據聯儲局點陣圖預測顯示，今年餘下的6次會議均會加息，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示 ，鑑於最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，對今年可能出現7次加息的情況抱有懷疑。

趙耀庭稱鑑於最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，不肯定是否會看到聯儲最終有如此激進的緊縮措施，他對今年可能出現7次加息的情況抱有懷疑。他又指，到目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的信息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對著日益加劇的經濟不確定性時，趙耀庭稱聯儲局必須作出一個的微妙路線。例如，聯邦公開市場委員（FOMC）成員很容易作出投票支持採納較鷹派利率點陣圖預期，但實際上卻實施一個更溫和的政策。

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趙耀庭認為，儘管聯儲局在通脹問題上可能會作出強硬的言論，它不一定全部都落實。最後，利率點陣圖還暗示必須加息，然後長遠再下調利率。趙耀庭稱這是一個可圈可點的政策軌跡，也引發市場對聯儲局設法令經濟「軟著陸」能力的擔憂。

趙耀庭指，政策可能會使國債收益率繼續走高，所以不會對美元在今年餘下時間的出現調整感到驚訝。

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而在過去聯儲局緊縮週周期期間，美國股市往往會提供正回報，然而，如果認同FOMC對GDP的增長預測（2023 年和2024年分別為2.2%和2%），那市場將經歷聯儲局大幅收緊政策和商業利潤增長有限的前景，尤其是面對原材料價格上漲。因此，趙耀庭認為股市漲幅可能有限，尤其是在聯儲局過於鷹派的情況下。

在股票中，趙耀庭認為價值股相對成長股而言較為看俏，而且較偏好周期性股票多於防守性股票。另外，他還預計，房地產和私人信貸以及大宗商品等另類資產在這種環境下應該會表現出色。

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責任編輯：黃苑筠