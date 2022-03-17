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【Google】Google文件推新功能 可在文件中撰寫電郵 節省用戶切換應用程式時間

環球政經 20:42 2022/03/17

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Google宣布，旗下應用程式Google文件新增一項功能，將Google Meet、Google文件、Gmail等軟件融合，為Smart Canvas計畫的一部分。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

現時用戶只要在Google文件中輸入「@」符號，然後在選單中選擇「電子郵件草稿」，便可以直接在Google文件內草擬電郵，並選擇收件者、訂立主題、編寫電郵內容。撰寫電郵後，用戶可點擊左側的「Gmail」 圖標，就能打開電子郵件的界面，直接傳送電郵。

Google表示，電子郵件草稿功能適用於所有Google Workspace、G Suite Basic、Business的用戶，預計下周起將逐步開通。此功能可節省用戶切換應用程式的時間，也能允許多人在Google文件中共同編寫電郵內容，而用戶無須再額外複製內容，詢問同事的意見，可直接在Google文件中添加建議。

 

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責任編輯：羅浩濂

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