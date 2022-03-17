【全球富豪】2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯世界首富 農夫山泉鍾睒睒跌出前十

胡潤研究院周四（17日）發佈《2022胡潤全球富豪榜》，電動車巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）身家超過1.29萬億元（人民幣‧下同）連續兩年成為世界首富。

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以身家1.19萬億元位居第2；LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）以9,650億元排名第3。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）和「股神」巴菲特（Warren Buffett）則分別排名第4和第5。

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去年曾打入榜單十大的農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒，今年則以4,550億元身家排第15位，比去年下降8位，身家縮水近1,000億，失落亞洲首富，但仍蟬聯中國首富。字節跳動創辦人張一鳴從去年中國排名第5躍居第2位，全球排名第23位，身家保持在3,400億元。電動車電池巨企寧德時代（深：300750）創始人曾毓羣則排第3。

去年第2的騰訊 （00700） 主席馬化騰身家減少1,500億元，以3,300億元位列中國第4。而阿里巴巴 （09988） 創辦人則以2,350億元身家排中國第5，下跌1位。是自2015年以來「雙馬」首次跌出中國前3名。

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責任編輯：黃苑筠