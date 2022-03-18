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前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄

環球政治 16:05 2022/03/18

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俄烏戰爭爆發後，美國前總統特朗普公開多次批評現任總統拜登的處理手法，更宣稱自己任內絕不容許俄烏戰爭發生。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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