前外交官揭特朗普批烏克蘭腐敗 稱克里米亞屬俄 環球政治 16:05 2022/03/18 分享： 俄烏戰爭爆發後，美國前總統特朗普公開多次批評現任總統拜登的處理手法，更宣稱自己任內絕不容許俄烏戰爭發生。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 2022/03/07 【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 2022/02/24 【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境 2022/02/23 特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境 集團商業行為涉違規 特朗普及長子長女被裁定需作證 2022/02/18 集團商業行為涉違規 特朗普及長子長女被裁定需作證 特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾 2022/02/09 特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾 你可能感興趣 【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 17:51 2022/03/07 【烏克蘭戰爭】特朗普促美國 用掛中國旗戰機轟俄 【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 14:16 2022/02/24 【烏克蘭戰爭】特朗普為讚普京解畫 批俄國出兵「悲傷」 特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境 14:30 2022/02/23 特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境 最新專欄文章 更多 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 2022/03/12 拆解俄烏前世今生 未來走向新戰局 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 2022/03/11 俄烏兩國本是同根生 普京侵烏早有跡可尋 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 2022/03/05 俄入侵烏克蘭背後 政經文化千絲萬縷 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 2022/03/04 烏裔學者冀填學術空白 著書揭烏東親俄原因 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 2022/02/26 美國犯罪率不再升？人口地理變化成關鍵 地緣政治 外交 特朗普 俄羅斯 美國 普京 烏克蘭 戰爭 通烏門 制裁