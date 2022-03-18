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【ET開市直擊】港股有冇力再上 盤點具爆發力潛力股（附time code）

股市 10:30 2022/03/18

分享：

港股連績兩日累升逾3000點，今日高開高走，再下一城收復二萬一。恒指收升1413點，報21501點，成交3010億元，重上10天綫之上。美國聯儲局加息0.25厘，符合市場預期，中美繼續就中概股問題磋商，同時俄羅斯、烏克蘭談判再現阻滯，多重因素下港股有冇力再上？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）明早9時於《ET開市直擊》為你分析市況兼盤點具爆發力潛力股。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：49 - 美股關鍵從加息轉為經濟前景、俄烏局勢
04：20 - 加息步伐明朗化    留意仍有兩項變數
06：26 - 隔晚美股反映俄烏局勢影響     俄羅斯似乎「捱唔得幾耐」、戰事快完？
07：49 - 俄烏局勢似緩和    美股有條件再上？
08：05 - 預計美股三大指數走向分化    納指受累加息波動更大
08：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：43 - 港股落萬八為俄烏局勢、中概股、中美關係    引恐慌性拋售
11：52 - 恒指18235點已是短期底？
12：12 - 國務院表態釋除中概股、中美關係疑慮
13：02 - 恒指超跌反彈轉勢未？上望第一站反彈目標留意21650點至21800點    再上衝睇22400點
14：44 - 港股反彈急     今日見回吐200至300點？
15：25 - 內房股大反彈    現水平止蝕抑或持有可睇高一綫？
17：00 - 國務院表態令內房股有條件反彈    內房債務憂慮未散、未算樂觀
18：51 - 內房股中長綫低吼中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀房產 （00405） 更好
20：25 - 國務院表態後港股急彈    內銀股有望受益減息降準憧憬
22：45 - 港股波動不能忽視     內銀股防守性更強為較合適選擇
23：27 - 長和 （00001） 業績、息率點睇？ 為「避風港」值得繼續考慮吸納？
26：07 - 綜合型業務主力為公用業務、拉上補下    長和適合中長綫持有
26：38 - 港股開市前市況速報
27：16 - ET個股推介：保利物業 （06049）
30：57 - 觀眾問股：李寧 （02331） 業績怎分析？
35：37 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 49元買入可繼續持有？前景如何？
39：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 420元買入可繼續持有？
41：50 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 5.53元有貨繼續持有？
43：14 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 現價可買入？
45：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 觸底回升可以收集？中長綫受惠SPAC？
47：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.2元買入上望多少？
49：52 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 50元短綫可返家鄉嗎？溝貨建議甚位價位？
53：28 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 負面因素已過嗎？落實加息利好？上望多少、有機會上60元？
55：39 - 港股開市初段市況速報
55：54 - 消息股：中國電力 （02380） 、長和 （00001） 、復星醫藥 （02196）
56：44 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
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欄名 : ET開市直擊

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