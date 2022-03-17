【二手樓價】持貨多年見市況波動欲套現　393.8萬賣大圍金獅花園　創今年新低成交價

近期環球經濟波動，有業主欲沽貨套現，以較低叫價出售單位。美聯物業陳國浩表示，業主放售大圍金獅花園2房單位，最終獲用家以393.8萬元承接，創今年成交價新低。他補充，今年1月錄得的同類單位成交，售出單位為同座低層6室，以428萬元成交。

剛成交單位為金獅花園1期C座低層3室，間隔為2房，實用面積約285平方呎，建築面積約466平方呎。陳國浩稱，原業主持貨多年，有見近期市況波動較大，欲沽貨套現，早前經該行放售，獲區內用家青睞。客人鍾情上址四正實用，而且價格相宜，合乎預算，故考慮不久即決定承接。雙方議價後終以393.8萬元成交，折合實用呎價約13,818元。

資料顯示，原業主於1996年10月以約120萬元購入上址，現沽出帳面獲利約273.8萬元，期間物業升值逾2倍。

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