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【清酒新世界@iM網欄】新酒介紹—鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町．2

名人薈萃 19:44 2022/03/17

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上個星期我就介紹了關於正常飲用鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町的方法，這個星期不用猜吧，一定是分享關於熱飲的方法。

還沒有看上一篇的人，我就在此簡單為大家重溫一下鍋島 純米大吟醸 赤磐雄町是怎樣的清酒。這是一款使用了40%精米步合的赤磐雄町釀成的純米大吟釀，首次亮相是上年12月5日並由官方發佈，同時公布了這款清酒獲得「福岡国税局酒類鑑評会」的金賞，由於產量十分之少，所以這款鍋島可說是無價的。

說到溫度的轉變，鍋島建議嘗試把清酒加熱作燗酒，當然我也為與大家分享而作出嘗試。我把清酒調控到日向燗至人肌燗之間，即是溫度30至35度左右，甜味會瞬間膨脹，更能感受到米飯香和味道，雖然有很多清酒在加熱時會散發出香氣，但這款清酒完全沒有任何雜味，清澈的味道也不會流失。你沒有看錯，我並沒有瘋了，有些人會想怎麼會把一款純米大吟釀加熱，會不會太任性了?不任性的話就不能更佳地品嚐這款清酒了，個人來說絕對推薦大家留一點點清酒來加熱飲用！

總括來說，我可以感受到赤磐雄町味道的力量和純米大吟釀的順滑感，從頭到尾充分感受到清澈的味道，豐滿的米飯味和鍋島獨有的餘韻。至於推薦的溫度範圍，由於口感細膩，如果冷卻會隱藏味道，雖然如此但仍要存放在雪櫃裏。至於熱酒來說，加熱到人肌燗就已經是極限了，不然米味濃郁的的純米大吟釀就會失去了它的光彩。

富久千代酒造
地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
電話：0954-62-3727
官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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