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【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」

股市 19:32 2022/03/17

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【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」（資料圖片）

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長和系主席李澤鉅再次以視像方式主持長和 （00001） 、長實 （01113） 業績發布會，主持期間不時貶眼、甚至閉目休息。被問及是否在家工作太久不舒適，李澤鉅坦言：「個螢幕令對眼好攰，Work from home（在家工作）時間不同、不懂收工。」他又笑稱：「香港一半人對眼都矇了。」

雖然WFH令李澤鉅「眼矇矇」，但視像會議興起，令其父親李嘉誠早年投資Zoom（美：ZM）市值大增，李澤鉅家族財富也水漲船高。不過，一如以往，李澤鉅在完成分析員會議也補充一句，「期望下次可與大家面對面見面」。

長實主席李澤鉅新冠檢測呈陰性，2月抱恙缺席中聯辦會議，可見【下一頁】

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港股 Zoom Video（美：ZM） Zoom 李嘉誠 李澤鉅 在家工作 長和（00001）

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