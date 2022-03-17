▲ 【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼 「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」（資料圖片）

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長和系主席李澤鉅再次以視像方式主持長和 （00001） 、長實 （01113） 業績發布會，主持期間不時貶眼、甚至閉目休息。被問及是否在家工作太久不舒適，李澤鉅坦言：「個螢幕令對眼好攰，Work from home（在家工作）時間不同、不懂收工。」他又笑稱：「香港一半人對眼都矇了。」

雖然WFH令李澤鉅「眼矇矇」，但視像會議興起，令其父親李嘉誠早年投資Zoom（美：ZM）市值大增，李澤鉅家族財富也水漲船高。不過，一如以往，李澤鉅在完成分析員會議也補充一句，「期望下次可與大家面對面見面」。

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