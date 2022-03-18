【網絡安全】繞過蘋果審查機制　黑客藉TestFlight散播惡意應用

▲ 有不法分子利用TestFlight，在蘋果不知情的情況下，向用戶散播惡意應用程式。（法新社、蘋果官網截圖）

蘋果（Apple）近年積極強化旗下系統的安全保護，App Store的審查機制亦相對嚴格。惟近日有網絡安全公司發現，有不法分子利用TestFlight，在蘋果不知情的情況下，向用戶散播惡意應用程式。

TestFlight是蘋果讓開發者發送測試版應用程式的工具，透過Testflight，開發人員可以邀請多達1萬名用戶來安裝測試版的應用程式。

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據網絡安全公司Sophos資料顯示，一個名為「CryptoRom」的犯罪組織，一直在向iOS和 Android用戶推送假冒的加密貨幣應用程式，而是次黑客更偽裝成加密貨幣挖礦公司BitFury，透過TestFlight向應用程式測試員散播假應用程式。

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9To5Mac報道指，由於這些測試版程式毋需通過App Store嚴格的審查機制，任何安裝了TestFlight的iOS用戶都可以從平台中下載。黑客就看準機會，利用TestFlight來散播惡意應用程式給iPhone及iPad用戶。

面對是次問題，蘋果並未有更改TestFlight的工作流程，僅提醒測試員不要下載未知來源的應用程式。

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責任編輯：吳嘉雯

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