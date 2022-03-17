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【HSBC滙豐】滙豐祈耀年績後自製百萬花紅　周一減持近2.2萬股滙豐、上月業績後累套近477萬

股市 19:22 2022/03/17

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【HSBC滙豐】滙豐祈耀年績後自製百萬花紅　周一減持近2.2萬股滙豐、上月業績後累套近477萬

聯交所披露，滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周一（14日）減持約2.18萬股滙豐，每股作價4.8772英鎊（約50.28港元）套現約10.62萬英鎊（約110萬港元）。值得留意是，祈耀年在上月28日，亦即是滙豐公布業績後一周曾減持，兩次累套近477萬港元。

滙豐在2月22日公布業績之後，祈耀年在上月28日減持6.95萬股滙豐，每股作價5.1198英鎊（約52.81港元），套現35.56萬英鎊（約367萬港元）。

祈耀年減持同日獲派匯豐股份

不過聯交所文件提到，祈耀年在周一同日獲發455股匯豐，每股作價7.0226美元（約54.78港元）；上月28日獲發113.1萬股，每股作價5.38英鎊（約55.5港元）。

滙豐首席財務官Ewen Stevenson也在周一減持約5.79萬股滙豐，每股作價4.8772英鎊（約50.28港元），套現約28.23萬英鎊（約291萬港元）。

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