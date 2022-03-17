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【長和系】李澤鉅：完成出售英國鐵塔考慮回購　霍建寧：對電訊合併好有興趣

股市 19:04 2022/03/17

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【長和系】李澤鉅：完成出售英國鐵塔考慮回購　霍建寧：對電訊合併好有興趣

長和 （00001） 去年全年多賺15%，但佔息稅前盈利（EBIT）最多的電訊業務CK Hutchison Group Telecom，去年分部EBIT按年少28%至234.6億元。長和最新獲批出售英國鐵塔資產，主席李澤鉅稱，交易預計在第二季完成，部分所得資金用於回購。

李澤鉅稱，去年長和在市場回購50多次，累斥逾10億元。

外電早前報道，英國大型電訊商Vodafone 研究收購同業，包括長和旗下3英國。長和聯席董事總經理霍建寧稱，英國近期對電訊業合併態度似轉開放，集團對電訊業市場內合併「好有興趣」，並舉例旗下印尼H3I與同業Indosat合併對服務質素、成本節省都有好處。

李澤鉅則強調，有關併購傳聞只是市場謠言。

特殊收益減少　料歐洲3集團今年整體表現改善

長和CK Hutchison Group Telecom去年出售意大利及瑞典發射塔資產入帳出售收益，但意大利電訊業務非現金商譽減值，全年一次性項目收益淨額97.9億元，較前一年的165.8億元為少。

至去年底，「歐洲3集團」活躍客戶總人數為3,850萬名，與2020年相若，主要由於意大利及英國之客戶總人數減少。

展望2022年，英國業務應可回復EBIT增長，而意大利流動電訊業務因本年度下半年推出多項措施，其客戶服務毛利淨額亦理應改善。隨著歐洲國家恢復旅遊活動，預期所有業務漫遊收入會增加，歐洲3集團整體表現料將改善。

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港股 電訊商 李澤鉅 霍建寧 長和（00001）

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