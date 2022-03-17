▲ 【長和系】李澤鉅：完成出售英國鐵塔考慮回購 霍建寧：對電訊合併好有興趣

長和 （00001） 去年全年多賺15%，但佔息稅前盈利（EBIT）最多的電訊業務CK Hutchison Group Telecom，去年分部EBIT按年少28%至234.6億元。長和最新獲批出售英國鐵塔資產，主席李澤鉅稱，交易預計在第二季完成，部分所得資金用於回購。

李澤鉅稱，去年長和在市場回購50多次，累斥逾10億元。

外電早前報道，英國大型電訊商Vodafone 研究收購同業，包括長和旗下3英國。長和聯席董事總經理霍建寧稱，英國近期對電訊業合併態度似轉開放，集團對電訊業市場內合併「好有興趣」，並舉例旗下印尼H3I與同業Indosat合併對服務質素、成本節省都有好處。

李澤鉅則強調，有關併購傳聞只是市場謠言。

特殊收益減少 料歐洲3集團今年整體表現改善

長和CK Hutchison Group Telecom去年出售意大利及瑞典發射塔資產入帳出售收益，但意大利電訊業務非現金商譽減值，全年一次性項目收益淨額97.9億元，較前一年的165.8億元為少。

至去年底，「歐洲3集團」活躍客戶總人數為3,850萬名，與2020年相若，主要由於意大利及英國之客戶總人數減少。

展望2022年，英國業務應可回復EBIT增長，而意大利流動電訊業務因本年度下半年推出多項措施，其客戶服務毛利淨額亦理應改善。隨著歐洲國家恢復旅遊活動，預期所有業務漫遊收入會增加，歐洲3集團整體表現料將改善。

**俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢**

相關文章：

【長和系】李澤鉅批撤資中國說法老土 「長江DNA是全球的」、買賣只看兩件事

【長實業績】李澤鉅：無想過出售Greene King 去年買入40間酒吧「好似買舖」

【長實業績】李澤鉅：投地只會考慮資產質素及回報 「最憎志在必得」

【長和業績】長和去年多賺15%符預期 末期息增9%至1.86元、周息率4.83厘

【長實業績】李澤鉅：投地只會考慮資產質素及回報 「最憎志在必得」