名嘴Ellen DeGeneres派逾1560萬花紅 最後一季群星雲集

美國著名主持人艾倫迪格納絲的清談節目一直備受歡迎，但節目風評因其醜聞而大幅下跌，更在去年宣布結束節目。艾倫迪格納絲近日確定最後一集節目將會在5月播出，為獎勵節目員工，會派發逾200萬美元（約1,560萬港元）花紅。據悉，艾倫迪格納絲最後一季節目嘉賓包括前美國第一夫人米歇爾，及美國名媛Kim Kardashian等。

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據報艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）主持的The Ellen DeGeneres Show將與5月26日播出最後一集，節目已經連續播出近20年，已是美國荷李活著名節目之一，但2020年時被揭連串醜聞，包括苛待員工等。雖然艾倫迪格納絲否認涉事，但她去年亦正式宣布，將會在第19季後結束節目。

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外媒引述消息人士報道，艾倫迪格納絲將向員工派發逾200萬美元獎勵。目前仍未知獎金分配原則，但消息人士指，參與節目1至4年的員工將會獲得2周薪金獎勵，4至8年則會獲得3周薪金獎勵，如此類推，上限為6周。節目員工中約3成皆已工作逾10年，部分高級管理人士更是參與所有季度工作。節目結束後，員工醫療保險亦會延長半年。

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The Ellen DeGeneres Show過去邀請著名嘉賓無數，據報在過往逾3,000小時節目中，共有逾4,000名嘉賓出席，成功吸引多達150萬名觀眾到場參與節目錄製，派發高達4.5億美元（約35.1億港元）現金獎勵。

艾倫迪格納絲將在最後數集，邀請過往一系列重量級嘉賓回歸，包括Kim Kardashian、電影《歌舞青春》男主角演員Zac Efron、美國名嘴大衛利達文（David Letterman）等，米歇爾（Michelle Obama）更會在最後一集亮相。

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責任編輯：李俊儀