【業績｜公用股】九巴母企載通去年少賺87%　加價後車費收入升約18%至近63億元

九巴母企載通 （00062） 公佈去年股東應佔盈利2.45億元，按年大減87.1%。盈利下跌主要因為2020年錄非經常性淨收益14.955億元。由於乘客量回升，總收入由2020年的61.91億元增加16.3%至去年的72.02億元。公司派末期股息每股0.50元，與2020年相同。由於沒派發中期股息， 全年股息亦為每股0.5元，股東可選擇現金支付股息或以股代息。

九巴去年錄得除稅後盈利1.014億元，相對2020年的2.033億元（包括政府補貼8.955億元）減少50.1%。若不包括該補貼，九巴去年除稅後盈利按年扭虧增長7.936億元。去年車費收入62.897億元，較2020年的53.084億元增加18.5%。增加主要原因是乘客量回升，以及自去年4月初起票價上調。九巴於年內錄總載客量8.913億人次，即每日平均244萬人次；較2020年的7.775億人次或每日平均212萬人次增加14.6%。

九巴去年總經營成本為66.102億元，較2020年的65.417億元增加1%，增加主因是國際燃料價格上漲導致燃料成本增加。

至於龍運巴士，去年得除稅後虧損3,500萬元，2020年則錄除稅後盈利60萬元。龍運去年車費收入3.204億元，按年減少7.4%。減幅主因是自2019冠狀病毒疫情實行的旅遊限制，令平均票價下降，但乘客量增加抵銷部分不利因素。龍運去年錄得2,890萬人次總載客量，即每日平均為7.9萬人次；2020年則為2,820萬人次，即每日平均為7.7萬人次。

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