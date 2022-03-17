【提早放假】海洋公園辦STEAM學生大賽 邀請全港中小學生參與 入內文睇參加方式

新一波疫情來勢洶洶，全港中小學及幼稚園開始提早放假。為了鼓勵同學們在停課期間繼續學習不同的知識和技能，海洋公園首次與網絡安全專家Fortinet攜手舉辦「海洋公園STEAM學生大賽2022」。本年度的賽事將結合動物保育及網絡安全，以「間諜奇兵－仿動物機械人」為主題，邀請全港中小學生提交解決各動物保育議題的創新建議。

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現今科學家一般運用連接網絡的設備進行動物保育工作，例如通過監控鏡頭追蹤動物的生活習慣、遷徙路線等，再以網絡傳送或在雲端儲存收集數據，利用數據了解及協助保護動物。世界各地動物園亦會透過不同數碼營運技術控制園區溫度、水溫、照明及隔熱系統等，為動物營造最佳居住及繁殖環境。

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然而，不法之徒卻往往會利用網絡空間的保安漏洞盜取數據，作出不軌企圖。因此必須要確保營運技術和系統都免受網絡攻擊，安全可靠，才能為動物建立一個安心且舒適的安樂窩。

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是次比賽希望學生設計和製作一個配置收集環境資料裝置的仿動物機械人，並構思和設計一套安全的網絡傳送資料系統。網絡安全專家Fortinet更會與參加者分享一系列網絡保安方案，讓大家了解網絡安全的重要性及提高網絡安全意識，從而應用合適的方案於設計成品中。

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入圍的隊伍更可參加由經驗豐富的教育大使及網絡安全專家帶領的專屬工作坊，為各隊分析及調整其作品設計，亦會與參加者分享把設計實體化的製作心得及注意事項。得獎者更可參與「海洋公園STEAM學生大賽2022」學生作品展覽會，與公眾和評審分享其設計理念和實體化的成品。

報名參賽連結 ：請按此

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記者：陳詠妍