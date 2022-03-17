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【機迷熱話】美國動物保護組織PETA　藉《艾爾登法環》宣導愛護動物

科技 19:30 2022/03/17

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近日PETA在官方Twitter發布了《艾爾登法環》的遊戲短片，並提出五大遊玩建議，用作宣導「善待動物」以及「尊重自然棲息地」的理念，引起網民熱議。（影片截圖）

由FromSoftware製作的最新魂系列大作遊戲《艾爾登法環（Elden Ring）》，深受玩家歡迎，至今全世界總銷售更已突破1,200萬套。爆紅的《艾爾登法環》，更引起了美國動物保護組織PETA的關注。近日PETA在官方Twitter發布了《艾爾登法環》的遊戲短片，並提出五大遊玩建議，用作宣導「善待動物」以及「尊重自然棲息地」的理念，引起網民熱議。

【機迷熱話】PS「State of Play」周五舉行　將公布哈利波特遊戲消息

【遊戲熱話】俄烏戰事影響？　任天堂宣布《GBA大戰1+2重製版》延遲發售

PETA發布的影片中指出，玩家有五項必須要在《艾爾登法環》中做的事項：

1）帶小狗到湖邊愉快地散步

2）將騎著馬的敵人從馬背打下來，阻止他們虐待馬匹，讓馬得以自由 

3）對於有攻擊性的野生動物給予尊重，在安全的距離下觀察動物的野生生態

4）在不打擾動物的情況下去造訪牠們的棲息地

5）渡過與動物相處的和平時光

在最後影片結束時，PETA更將經典的「You Died」換成了「Go Vegan」。

事實上，PETA過去就曾多次公開批評不少熱門遊戲，如：「集合啦！動物森友會」以及「刺客教條4：黑旗（Assassin’s Creed IV: Black Flag）」，反對遊戲中涉及釣魚等傷害動物權益等動作。

【遊戲熱話】暴雪公布旗下遊戲未來規劃　《魔獸》系列首推手機遊戲

責任編輯：黃顯晴

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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