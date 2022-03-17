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高息股追捧潮已過？速覽6隻收息股策略、分析比較

股市 18:31 2022/03/17

分享：

高息股普遍跟市齊升，不過升幅跑輸大市。早前俄烏局勢緊張，港股尋底，投資者追捧收息股穩中求勝，瑭明資本董事曾啟邦（Rex）指，早前受捧的高息股如銀行股、內銀股、電訊股票等短綫不會受惠反彈升太多，但如投資者想中長綫部署又不太貼市，這些股份現時估值平，也可考慮入手。速覽7隻收息股策略/分析比較：

中國銀行 （03988） - 防守性一流，留意內房債務未好轉，內銀會否需要融資，2.7至2.8元買入防守性會更好

中移動 （00941） - 短炒時機已過，留意股份有周期性，業績一出股價會回落；走勢一頂高於一頂，中長綫如不貼市可買入

中國聯通 （00762） - 升幅純粹反彈，走勢跌穿所有平均綫，一底低於一底，寧可選龍頭中移動 （00941） 較好

長實 （01113） - 受本港樓市影響，長期被低估，疫情下睇樓量低、賣盤、二手交投弱，收租業務亦受疫情影響，憂疫情不改善會穿上升軌，可先觀察

香港電訊 （06823） - 股價相對穩定、不波動，不受政策影響，純坐收息可考慮，較中移動 （00941） 更好

電訊盈科 （00008） - 早前受惠ViuTV業績表現升，走勢靚，惟成交薄弱、流通性不高，視作中小型股，一旦有人獲利容易出現大陰燭，現市況寧可選大價股

*俄烏局勢緊張美元成為避險貨幣？陳健豪分析外滙市場最新走勢*

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》美國議息結果揭盅  港股報復式反彈策略如何？曾啟邦分析買賣部署* →【按此速睇 - 附time code】

*美國今周議息怎部署？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

欄名 : 3分鐘睇股

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