【虛擬經濟】匯豐宣佈進駐The Sandbox 買虛擬土地或用於體育、電競活動

匯豐銀行（HSBC）跟上潮流加入元宇宙，成為首間進駐區塊鏈遊戲公司The Sandbox的金融服務提供商。The Sandbox 昨日（16日）宣布，將與匯豐銀行建立合作關係，讓匯豐銀行在The Sandbox元宇宙中買地和開發。

The Sandbox指，目前已與匯豐銀行達成協議，透露匯豐銀行將在平台上買入 3×3 的虛擬土地，開發土地用作體育、電競活動，與遊戲愛好者建立聯繫，惟該銀行未有交待這幅土地的發展計畫。

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匯豐銀行亞太區首席營銷官Suresh Balaji透過聲明指出，元宇宙是人們使用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等沉浸式技術，體驗下一代網際網路Web3的方式，匯豐銀行看到了通過新興平台創造新體驗的巨大潛力，相信能為當前和未來的客戶，以及匯豐所服務的社區開創一個充滿機會的世界。

事實上，匯豐銀行並非首間進駐元宇宙的銀行，摩根大通（JP Morgan）較早前已另一元宇宙平台Decentraland購地。The Sandbox 內的虛擬土地以 NFT 發售，現時有不少名人和企業地主，如鄭志剛、海洋公園等，外國企業則有 Gucci 、華納音樂、 Adidas 等。購入虛擬土地 NFT 需用加密貨幣，然而該行禁止客戶投資加密資幣相關資產。

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責任編輯：龍紀瑩