【樓市故事】對單位一見傾心　即「飛車」回家取票落訂　770萬買峻瀅高層兩房

對眾多買家來說，找到心目中的「dream house」並不容易，若是對單位質素及價格感到滿意，便要把握良機入市。利嘉閣蔡庭勇表示，有買家睇樓後對單位一見鍾情，即日「飛車」回家取票入市。

成交單位為將軍澳峻瀅II 2座高層A室的二手成交，單位實用面積約499平方呎，兩房間隔，外望高層開揚景觀。單位以770萬元成功易手，折合實用面積呎價約15,431元。蔡庭勇補充，買家原居於市區，先睇西九龍、紅磡放盤，最後經代理介紹下，到峻瀅II睇樓。買家鍾情單位廳房分明，並設有梗廚房，廚房景觀可看開揚海景，加上日出康城區發展潛力高，亦有大型商場、跨灣大橋等等。買家一見傾心，馬上飛車回家取票，最後業主爽快以770萬成交。

據了解，原業主於2015年6月，以約547.7萬購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利222.3萬元或41%。另外，屋苑本月暫錄2宗成交，現時約有50個放盤提供，叫價由775萬元起。

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