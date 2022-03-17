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【業績｜房託】順豐房託末期每基金單位分派17.24仙　分派比率為100%

股市 18:26 2022/03/17

分享：

順豐房託 （02191） 公布去年4月29日至五12月31日止末期業績。可供分派收入總額為1.4億元，每基金單位分派17.24仙，分派比率為100%。期內，收益為2.4億元，物業收入淨額為1.9億元。截至去年底，物業的估值總額為65.4億元，較去年6月底止的估值增加1.5%。

順豐房託指，截至去年底，投資組合的平均出租率為95.8%，順豐控股股份集團租戶佔用可出租面積的80%，為總收益提供的76.6%的貢獻。

青衣物業的出租率為92.6%，當中65.9%的可出租面積來自順豐控股。青衣物業所有於2022年即將到期的租賃已獲續約或已由現有或新租戶承租，續約或承租連同新簽訂的倉儲租賃，令按承諾基準計算的出租率提升至97.3%。

另外，佛山物業出租率為100.0%，近乎全部已由順豐控股股份集團佔用。蕪湖物業的出租率為98.5%。

展望未來，順豐房託將繼續與順豐控股股份集團租戶及投資組合中的其他優質租戶合作，以保持穩定的運營表現，並減低收入的波動，亦會繼續著眼於擴大投資組合和建立新的收入來源。

【ET財智Talk】港股有望續反彈？　滙豐劉紹文教大家捕捉摸底時機　3月21日晚上8時見！

相關文章：【業績｜房託】順豐房託中期可分派2670 萬元　重申首次分派定於明年5月底　物業出租率為 95.7%

【業績｜房託】泓富產業信託分派減1.6%至17.63仙　股息率達6.3厘

港股 順豐房託（02191）

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