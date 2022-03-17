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博國務院加大放水力度？ 剖析南方A50（02822）操盤難度

股市 18:26 2022/03/17

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南方A50 （02822） 收報15.57元，升1.36%。南方A50此被動型指數基金，全面複製新華富時中國A50指數，包括在上海證券交易所，和深圳證券交易所中市值最大的50隻A股，為境外投資者提供買賣A股的其中一個渠道。瑭明資本董事曾啟邦（Rex）指，內銀、內險及貴州茅台會影響南方A50表現。此ETF跟政策敏感度高，內房危機未除下，宜以反彈策略買入，宜候低再買，詳情立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*美國議息結果揭盅 港股報復式反彈策略如何？重溫《ET開市直擊》曾啟邦分析買賣部署*【按此速睇－附time code】

Time code
00：31 - 港股今日焦點速覽　
01：06 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：31 - 亞太股市早段市況速報
03：09 - 美國聯儲局議息結果怎解讀？
07：03 - 預計加息後美股平穩發展    短期上落市區間
07：43 - 中概股監管陰霾過未？繼續持有抑或止賺？
10：17 - 港股要重上23000點需要有更多措施
12：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：26 - 國務院政策180度轉變令市場亢奮     留意是否有更多具體措施
16：41 - 恒指以22700點為反彈目標
17：40 - 港股現時追入以長綫角度睇    宜分多注平均買入
18：30 - 留意恒指22500點有阻力    政策敏感度高的股份宜短炒
20：30 - ET個股推介：友邦 （01299）
21：58 - 港股開市前市況速報
25：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 可追入？甚麼價位買入？
27：51 - 觀眾問股：港交所 （00388） 是吸納好時機？甚麼價位買入？
29：29 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 、長江基建 （01038） 長擺收息點揀？
31：36 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 4.35元買入    反彈目標看多少？
33：34 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元有貨點睇？
34：31 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 未有貨可否作中綫部署？
35：40 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 85元買入點睇？
37：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元有貨可撈底溝貨？
39：22 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 點睇？
41：03 - 港股開市初段市況速報
41：19 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 114元買入有冇機會鬆綁，操作建議？
43：53 - 觀眾問股：京東 （09618） 270元買入怎操作？有機會鬆綁？
46：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 53元有貨繼續揸住？
47：26 - 港股兩日已升3000點    買貨時機已過要做對沖？
48：36 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） vs 香港電訊 （06823） 買入收息點睇？
49：56 - 觀眾問股：長實 （01113） 50元有貨怎操作？本地地產股又點睇？
52：42 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 3.98元有貨、跌市時走了現價可買返？
54：15 - 觀眾問股：南方A50 （02822） 未有貨現價可以買？
56：57 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 走勢點睇？
58：50 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元有貨點睇？
1：00：35 - 消息股：新秀麗 （01910） 、金蝶 （00268） 、長江基建 （01038） 、電能實業 （00006）
1：01：55 - 港股、內地開市初段市況速報
1：02：29 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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