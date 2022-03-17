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【香港經濟】出口信心指數連跌三季　未反映俄烏戰爭影響

商業 18:16 2022/03/17

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有超過9成受訪者反映，過去3個月的業務受疫情打擊，最大影響是運輸成本上升。（資料圖片）

受累於疫情反覆，本港出口信心指數連續三季收縮，今年首季續跌至24.7，反映出口商情緒悲觀。加上調查未能反映深圳封城、俄羅斯及烏克蘭戰爭的影響，出口商對前景信心進一步減弱。

【香港經濟】本港1月出口貨量升7.8%　價格漲超過1成

俄烏戰爭直接影響微

香港貿易發展局公布今年首季出口信心指數，較上季跌12.5至24.7。香港貿發局研究總監范婉兒表示，本季調查於2月進行，當時俄羅斯及烏克蘭戰爭尚未爆發。現階段維持今年香港出口估算為增長8%，但強調將會密切留意局勢發展，再決定是否需要調整估算。

范婉兒又指，俄羅斯及烏克蘭佔本地出口貨值約0.5%，佔中國大陸出口貨值少於3%，故對出口帶來的直接影響不大。然而，戰爭所帶來的商品、金融市場波動等簡接影響，則有機會為出口前景增加不明朗因素。

疫情拉高成本　料單價續升

貿發局該調查發現，有超過9成受訪者反映，過去3個月的業務受疫情打擊，較上季增加6.1個百分點。最大影響是運輸成本上升，其次是物流配送受阻及原材料供應緊張。面對成本上漲，有近半受訪者表示未能把成本轉嫁予客戶，而過去3個月曾加價的出口商當中，價格升幅則以3%至5%的為多數。

按行業分類而言，玩具業的出口情緒最為樂觀，首季信心指數不跌反升，達33.5惟仍處於收縮水平；該行業的貿易價值指數亦是各行業當中最高。范婉兒續解釋，玩具業的出口情緒轉好，受惠於疫下在家活動盛行，行業發現產品如有科技等新元素，業務仍可表現理想。她又估計，玩具業及電子業的議價能力較高，料未來本港出口商的訂單價格將繼續上升。

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記者：葉泳珊

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